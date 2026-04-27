Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) στο Παγκράτι, όταν μία 22χρονη οδηγός δέχτηκε άγρια επίθεση από άνδρα, με αφορμή μια θέση στάθμευσης. Η νεαρή γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, ενώ ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Η τραυματισμένη οδηγός που είναι και αθλήτρια μίλησε στο Live News περιγράφοντας τον εφιάλτη τον οποίο έζησε.

«Η φίλη μου μένει στο Παγκράτι και μου λέει ‘έχω βρει μία θέση σχεδόν κάτω από το σπίτι, στα 50 μέτρα’. Ήμουν στα 100 μέτρα. Πηγαίνω, ανεβαίνω και εκείνη την ώρα κατεβαίνει αυτός ο άνθρωπος από την πολυκατοικία και εγώ έτσι όπως έχω μπει, έχω μπει με τη μούρη στη θέση, κλείνω το μηχανάκι του προσωρινά γιατί θέλω να παρκάρω».

Η κατάσταση κλιμακώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, με τον οδηγό της μηχανής να αντιδρά επιθετικά και να της ζητά να μετακινήσει το όχημά της.

«Και μου λέει, ουσιαστικά, ‘έλα σήκω φύγε. Και τι κάνεις;’ Και στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα. Αρχίζει και με βρίζει με τους πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς, τη μάνα μου, ‘χριστοπαναγίες’, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Χυδαιότατα. Και εγώ επειδή είμαι λίγο θηρίο, δεν φοβάμαι τέτοια πράγματα γενικά. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσω να φοβάμαι».

Η 22χρονη βγήκε από το αυτοκίνητο, όμως η κατάσταση ξέφυγε πλήρως:

«Βγαίνω από το αυτοκίνητο. Πριν καλά καλά προλάβω να βγω από το αυτοκίνητο και να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω βάζει το κράνος. Έρχεται, με πιάνει από το κολάρο. Μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο. Με ρίχνει πάρα πολύ βίαια πάνω στο αυτοκίνητο. Εκεί πέφτω και μου σαπίζει το πόδι. Με τη δύναμη που με έριξε το γύρισα τελείως. Έφυγα δηλαδή… Μετά όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει, να με χτυπάει».

Οι φωνές της κινητοποίησαν τους κατοίκους της περιοχής, που έσπευσαν να τη βοηθήσουν:

«Επειδή ήταν μέρα μεσημέρι. Δηλαδή εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα βγω από το αυτοκίνητο, με τόσους ανθρώπους γύρω και θα μπορέσει ένας άνθρωπος να το κάνει αυτό. Δηλαδή είναι τρελό».

Η παρουσία πολιτών αποδείχθηκε καθοριστική για να σταματήσει η επίθεση:

«Και εκείνη την ώρα που σηκώνομαι μπαίνει μπροστά μου ένας κύριος. Δόξα τω Θεώ που μπήκε. Πολύ ψηλός, επίσης γεροδεμένος κλπ. Βάζει πλάτη εμένα για να σταματήσει. Με το που βλέπει εκείνος να κατεβαίνει κόσμος, τύπου 10 – 12 άτομα, από τις πολυκατοικίες να έχουν βγει όλοι έξω στον δρόμο να τον περικυκλώνουν, κοιτάζει δεξιά αριστερά, βγάζει το κράνος, το παίρνει στα χέρια, και τρέχει μέσα στην πολυκατοικία».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης διέφυγε και εθεάθη να μπαίνει σε πολυκατοικία της περιοχής.