Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σήμερα σε βάρος του 59χρονου που κατηγορείται για την επίθεση εναντίον της 22χρονης στο Παγκράτι, έπειτα από διαπληκτισμό για μία θέση στάθμευσης.

Μέχρι στιγμής ο άνδρας δεν έχει εντοπιστεί, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το χρονικό της επίθεσης για μια θέση στάθμευσης

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η νεαρή καθυστερούσε να παρκάρει σε σημείο που, όπως φαίνεται, ο 59χρονος οδηγός δικύκλου συνήθιζε να αφήνει τη μοτοσικλέτα του. Ο άνδρας φέρεται να της ζήτησε επιτακτικά να μην παρκάρει, λέγοντάς της πως «δεν μπορεί να βγει». Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τον 59χρονο να εξυβρίζει τη 22χρονη και, στη συνέχεια, να της επιτίθεται σωματικά.