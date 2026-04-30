Η ιστορική τιάρα «Mellerio Shell», δημιουργία του οίκου Mellerio από το 1867, έγινε και πάλι το επίκεντρο της προσοχής κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Βασιλικό Παλάτι της Στοκχόλμης.

Το συγκεκριμένο κόσμημα, που πήρε το όνομά του από το σχήμα του, διακρίνεται για τα μαργαριτάρια σε μορφή σταγόνας και τα διαμάντια που είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ταλαντεύονται ακολουθώντας τις κινήσεις της γυναίκας που το φορά.

Αν και ο σχεδιασμός επιτρέπει την προσθήκη ενός επιπλέον διαμαντιού στο κέντρο, η Βασίλισσα Σοφία προτίμησε για ακόμη μια φορά την πιο λιτή εκδοχή του, αποφεύγοντας το κεντρικό στοιχείο που έχει να χρησιμοποιήσει εδώ και δεκαετίες.

Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και ο Μέγας Δούκας Γουλιέλμος του Λουξεμβούργου προσέρχονται στο επίσημο δείπνο στην Αίθουσα του Θρόνου στο Βασιλικό Παλάτι της Στοκχόλμης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 80ά γενέθλια του βασιλιά Κάρλου Γουσταύου ΙΣΤ΄ της Σουηδίας, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Το κόσμημα είναι ευρύτερα γνωστό στους κύκλους της αριστοκρατίας ως «La Chata», παραπέμποντας στο χαϊδευτικό της πρώτης ιδιοκτήτριάς του, της ινφάντας Ισαβέλλας.

Από την Ισαβέλλα Β’ στην τότε πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας

Η διαδρομή της τιάρας μέσα στον χρόνο είναι ταυτισμένη με τις μεγάλες στιγμές του ισπανικού θρόνου. Αγοράστηκε το 1868 από τη Βασίλισσα Ισαβέλλα Β’ ως γαμήλιο δώρο για την κόρη της και, μετά από μια πορεία που πέρασε από τα χέρια του Αλφόνσου ΙΓ’ και της Βασίλισσας Ένα, κατέληξε στη Βασίλισσα Σοφία το 1962.

Ήταν το δώρο που έλαβε η τότε πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας και Δανίας για τον γάμο της με τον Χουάν Κάρλος, κάνοντας την πρώτη της δημόσια εμφάνιση με αυτό στον προγαμήλιο χορό της.

Πλέον αποτελεί προσωπική της περιουσία, την οποία μοιράζεται μόνο με τις κόρες της, την πριγκίπισσα των Αστουριών και την ινφάντα Μαργαρίτα, στις οποίες την έχει δανείσει κατά καιρούς.

Η λάμψη στη Στοκχόλμη και το πρωτόκολλο White Tie

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά της, που την ανάγκασε να ταξιδέψει από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Σουηδία αυθημερόν, η Βασίλισσα Σοφία παρευρέθηκε στο γκαλά για τα 80ά γενέθλια του Βασιλιά Καρόλου Γουσταύου, τηρώντας τον αυστηρότερο ενδυματολογικό κώδικα που υπάρχει.

Η εμφάνισή της με το τιρκουάζ φόρεμα του Άνχελ Μογέλ εναρμονίστηκε πλήρως με τον κανόνα «white tie», ο οποίος επιβάλλει μακριά ενδύματα και τη μέγιστη δυνατή επισημότητα.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, η ισπανίδα βασίλισσα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παλιές γνώριμες, όπως η Μαργαρίτα Β’ της Δανίας και η Βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρεί ο ισπανικός βασιλικός οίκος με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυναστείες.