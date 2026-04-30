Η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε με 1-0 την Άστον Βίλα και η Μπράγκα με 2-1 τη Φράιμπουργκ στους πρώτους ημιτελικούς του Europa League.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα 1-0

Ιστορικές στιγμές ζει η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία απέχει 90 λεπτά από τον πρώτο της ευρωπαϊκό τελικό έπειτα από… κάμποσες δεκαετίες. Υποδεχόμενοι την Άστον Βίλα στον αγγλικό εμφύλιο, η Φόρεστ κέρδισε πέναλτι στο 71′, έπειτα από υπόδειξη του VAR, για χέρι του Ντιν και ο Γουντ ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Μπράγκα – Φράιμπουργκ 2-1

Στον άλλο ημιτελικό η Μπράγκα φιλοξένησε τη Φράιμπουργκ και άνοιξε το σκορ στο 8′ με προβολή του Τικνάζ, για να έρθει η απάντηση των Γερμανών στο 16′ με τον Γκριφό που έγραψε το 1-1. Αυτό φαινόταν ότι θα έμενε ως το τέλος, στο 92′ όμως ο Ντόργκελες έκανε το 2-1 για τη Μπράγκα, η οποία πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό.