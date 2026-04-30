Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ολλανδία, καθώς τουλάχιστον πέντε δασικές πυρκαγιές μαίνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, με την σοβαρότερη κατάσταση να εντοπίζεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, όπου οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση του πολιτικού αεροδρομίου του Κέμπεν.



Το κύριο χαρακτηριστικό των σημερινών μετώπων είναι ότι εκδηλώθηκαν κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, δύο νέες εστίες ξέσπασαν το απόγευμα σε πεδία εκπαίδευσης του στρατού στις περιοχές Βέερτ και Όιρσχοτ. Παράλληλα, συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Τ Χάρντε, όπου η φωτιά που ξεκίνησε από πεδίο βολής πυροβολικού έχει περιοριστεί σημαντικά, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό πλήρη έλεγχο. Άλλες εστίες μικρότερης έκτασης ξέσπασαν επίσης το απόγευμα τοπική ώρα στις περιοχές Νόορντβιτκ (δυτικά) και Κέσελ (νοτιοανατολικά).



Στο πολιτικό αεροδρόμιο του Κέμπεν, που βρίσκεται στην κοινότητα Μπούντελ, κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, κοντά στο Βέερτ, ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης το απόγευμα τοπική ώρα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες κατέταξαν τη φωτιά σε επίπεδο συναγερμού 3, «μια σοβαρότερη κατάσταση, που έχει αντίκτυπο στην περιοχή».



Ο στρατηγός Όνο Άισελσάιμ, διοικητής των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως ελήφθησαν επιπλέον μέτρα για τα στρατιωτικά γυμνάσια εξαιτίας της ξηρασίας που πλήττει τη χώρα.

Εντούτοις, διευκρίνισε πως τα γυμνάσια που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν θα διακοπούν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για να επιβεβαιωθεί πως στρατιωτικοί ευθύνονται, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.



Ο Ολλανδός συντονιστής στη μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών του Ινστιτούτου Δημοσίας Ασφάλειας Έντγουιν Κοκ δήλωσε από την πλευρά του ότι οι πόροι εξαντλούνται. «Έχουμε σε εξέλιξη αρκετές μεγάλες πυρκαγιές και διαθέσιμη μονάχα μία ομάδα ελικοπτέρων», τόνισε σε δηλώσεις του στο κρατικό ΜΜΕ NOS.

«Με πέντε πυρκαγιές που εξελίσσονται ταυτόχρονα, πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, ακόμα και για εμάς», συμπλήρωσε ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε το βίντεο: