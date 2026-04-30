Τουλάχιστον 11 πολίτες, στην πλειονότητά τους βοηθητικό προσωπικό του στρατού, σκοτώθηκαν σε επίθεση τζιχαντιστών που συνδέονται με την Αλ Κάιντα στη βόρεια Μπουρκίνα Φάσο, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τοπικές πηγές.

Η Μπουρκίνα Φάσο, την οποία κυβερνά από τον Σεπτέμβριο του 2022 η στρατιωτική χούντα του λοχαγού Ιμπραχίμ Τραορέ, είναι αντιμέτωπη εδώ και μια δεκαετία με τις φονικές επιθέσεις οργανώσεων που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η χούντα έχει στρατολογήσει χιλιάδες «εθελοντές για την άμυνα της πατρίδας» (VDP), πολίτες που βοηθούν τον στρατό.

«Χθες (Τετάρτη) γύρω στις 15.00, τοπική ώρα, βαριά οπλισμένοι τρομοκράτες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες εξαπέλυσαν επίθεση στην κοινότητα Μπαγκαρέ», στην επαρχία Πασορέ, είπε ένας κάτοικος του χωριού στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Τα πυρά κράτησαν πάνω από μία ώρα και οι τρομοκράτες πυρπόλησαν πολλά καταστήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες», πρόσθεσε.

Την ευθύνη ανέλαβε η Ομάδα Υποστήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM, συνδέεται με την Αλ Κάιντα) που λέει ότι «έθεσε υπό τον έλεγχό της ένα στρατιωτικό φυλάκιο», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

«Οι ζημιές είναι μεγάλες, όμως κυρίως θρηνούμε τις ανθρώπινες απώλειες στις τάξεις των VDP, που μπήκαν στο στόχαστρο των δραστών», είπε ένας άλλος κάτοικος αναφέροντας ότι «υπάρχουν 11 νεκροί, με βάση έναν προσωρινό απολογισμό».

Μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείς ισχυρίστηκε πάντως ότι, αν και στοχοθετήθηκε το φυλάκιο των VDP, οι εθελοντές κατάφεραν «να απωθήσουν τον εχθρό».

Ένας κάτοικος είπε ότι πριν από την επίθεση της Τετάρτης όλοι οι κάτοικοι των γύρω χωριών είχαν εκδιωχθεί από τους τζιχαντιστές και κατέφυγαν στο Μπαγκαρέ, μια πόλη-κλειδί μεταξύ της Ουγκαντούγκου και της επαρχίας του Βορρά. «Θέλουμε ενισχύσεις για να κρατήσουμε την πόλη, διαφορετικά θα εκδιωχθούμε και θα βρεθούμε όλοι στο Γιακό (σ.σ. την πρωτεύουσα της επαρχίας) ή την Ουαγκαντούγκου», τόνισε.

Το υπουργείο Ασφάλειας της Μπουρκίνα Φάσο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ξεκινά μια νέα επιχείρηση, την αποκαλούμενη «WIBGA-2», με στόχο να ενισχύσει την ασφάλεια σε όλη τη χώρα, μετά τις συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστών και αυτονομιστών στο γειτονικό Μαλί το περασμένο Σαββατοκύριακο.