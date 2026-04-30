Κάτι λιγότερο από δύο μήνες μετά τη δημοσίευση της έρευνας του Reuters, η οποία αποκάλυψε στοιχεία για την πραγματική ταυτότητα του Banksy, που είχε παραμείνει άγνωστη για δεκαετίες, ο άγνωστος δράστης της street art ξαναχτύπησε με ένα μεγάλων διαστάσεων άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου. Το έργο εμφανίστηκε την Τετάρτη σε κεντρικό σημείο της πόλης και στέλνει ηχηρά, και καθόλου ήπια, μηνύματα προς τους Βρετανούς.

Πρόκειται για ένα μεγάλο άγαλμα ενός άνδρα, ο οποίος φοράει κοστούμι, κρατάει σημαία που κρύβει το πρόσωπό του και προχωράει αγέρωχος με το ένα του πόδι στον αέρα, ενώ το άλλο βρίσκεται στο κενό. Με αυτή την παρέμβαση, ο Banksy επιθυμεί να στηλιτεύσει την ιμπεριαλιστική ιστορία της Βρετανίας, μια ιστορία για την οποία οι πολίτες της χώρας, όπως προσθέτει ο ίδιος, δεν θα έπρεπε να είναι υπερήφανοι, καθώς η ταυτοποίηση της με εθνικιστικές αξίες οδηγεί σε κίνδυνο και απώλεια στήριξης.

A new statue bearing the signature of British street artist Banksy has appeared in central London. The statue, depicting a man with his face covered, holding a flag as he walks off a plinth, attracted crowds of onlookers pic.twitter.com/Doh1y9qcRD — Reuters (@Reuters) April 30, 2026

Ο κοστουμαρισμένος άνδρας που στέκεται περήφανος πάνω στο ψηλό βάθρο απεικονίζει έναν εκπρόσωπο της εξουσίας που καυχιέται αλαζόνευτα για τις επεκτατικές του πολιτικές, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι το φάντασμα του ακραίου εθνικισμού θα οδηγήσει τα βήματά του – και τον κόσμο – στο κενό. Το άγαλμα λειτουργεί τον συμβολικό «ιμπεριαλιστή» ως έναν ήρωα χωρίς βάση, έναν άνδρα που στηρίζεται σε ψεύτικα ιστορικά θρήνια, αντί σε πραγματικές αξίες και δικαιοσύνη.

Το έργο βρίσκεται στην οδό Waterloo Place, στην περιοχή St James’s του κεντρικού Λονδίνου, μια ιστορική συνοικία με επιβλητική αρχιτεκτονική και πλούσια ιμπεριαλιστική συμβολική παρουσία – όπως το άγαλμα του Εδουάρδου Ζ΄ και το Μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου. Στο βάθρο του έργου υπάρχει η χαρακτηριστική υπογραφή του Banksy, ο οποίος επιβεβαίωσε την ιδιοκτησία του έργου μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι ο Banksy δεν επέλεξε τυχαία τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Με αυτή την επιλογή, ο καλλιτέχνης θέλει να κρούσει ξανά τον κώδωνα του κινδύνου προς τους Βρετανούς, υπογραμμίζοντας ότι το «τέρας» του εθνικισμού, τοπικά αλλά και παγκοσμίως, παρουσιάζει ανησυχητικές ανοδικές τάσεις.

Ίσως, με αυτήν τη νέα επανεμφάνιση, ο Banksy επιθυμεί να διαμηνύσει και κάτι άλλο: ότι όσοι προσπαθούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά του, ξοδεύουν τον χρόνο τους σε λάθος πράγματα, ενώ ο κόσμος κινείται σε μια επικίνδυνη καμπή – που ίσως και αυτός προσπαθεί να προειδοποιήσει μέσα από τα έργα του.