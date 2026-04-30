Το The Witness του Netflix επιστρέφει σε μια από τις πιο γνωστές υποθέσεις εγκλήματος στη Βρετανία, αυτή της Rachel Nickell, αλλά το κάνει με τρόπο διαφορετικό από τα συνηθισμένα true crime.

Αντί να εστιάζει στο ίδιο το έγκλημα, η σειρά στρέφει το βλέμμα της στους ανθρώπους που έμειναν πίσω και στις ζωές που άλλαξαν για πάντα μετά το 1992.

Η νέα δραματική μίνι σειρά τριών επεισοδίων, που κάνει πρεμιέρα στις 4 Ιουνίου, ανασυνθέτει μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις της σύγχρονης Βρετανίας: τη δολοφονία της Rachel Nickell το 1992 στο Wimbledon Common, στο Λονδίνο.

Στο επίκεντρο είναι ο μικρός Alex, ο μοναδικός μάρτυρας της επίθεσης, και ο πατέρας του, Andre Hanscombe, που ξαφνικά έμεινε μόνος να μεγαλώσει το παιδί του, μέσα σε έντονη δημοσιότητα και πίεση από την αστυνομία. Η σειρά μιλάει για το τραύμα, τη μνήμη και την αντοχή, χωρίς να προσπαθεί να εντυπωσιάσει εύκολα.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Jordan Bolger δίνει μια συγκρατημένη αλλά φορτισμένη ερμηνεία ως Αντρέ, ενώ ο Max Fincham ενσαρκώνει τον Άλεξ με αξιοσημείωτη ευαισθησία. Το καστ συμπληρώνεται από έμπειρους ηθοποιούς όπως ο Neil Maskell, ενισχύοντας την αίσθηση ρεαλισμού που διαπερνά τη σειρά.

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το γεγονός ότι τόσο ο Alex όσο και ο Andre συμμετείχαν ως σύμβουλοι, διασφαλίζοντας ότι η σειρά παραμένει πιστή στην πραγματική τους εμπειρία.

Παράλληλα, το Netflix θα κυκλοφορήσει και το ντοκιμαντέρ «The Murder of Rachel Nickell», προσφέροντας μια πιο δημοσιογραφική ματιά στην υπόθεση και την πολυετή έρευνα που οδήγησε, χρόνια αργότερα, στην ομολογία του Robert Napper.