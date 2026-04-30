Μια εντυπωσιακή γεωλογική διεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αφρική, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα, καθώς – σε βάθος εκατομμυρίων ετών – αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον χάρτη του πλανήτη.

Σύμφωνα με γεωλόγους, η ήπειρος βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής διάσπασης, η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου ωκεανού. Το φαινόμενο καταγράφεται στο Ρήγμα της Ανατολικής Αφρικής, μια τεράστια σχισμή μήκους περίπου 3.000 χιλιομέτρων.

Το ρήγμα εκτείνεται από το Τρίγωνο Αφάρ έως τη Μοζαμβίκη και αποτελεί το μοναδικό σημείο στη Γη όπου παρακολουθείται «ζωντανά» η μετάβαση από ηπειρωτικό ρήγμα σε ωκεάνιο φλοιό.

Η γεωλογική αυτή εξέλιξη οφείλεται στη σταδιακή απομάκρυνση τριών μεγάλων τεκτονικών πλακών, της Αραβικής, της Νουβικής και της Σομαλικής.

Καθώς οι πλάκες αποκλίνουν, δημιουργούνται ρωγμές στον φλοιό της Γης. Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα σημειώθηκε το 2005, όταν μετά από ηφαιστειακή δραστηριότητα άνοιξε στην Αιθιοπία ρωγμή μήκους άνω των 60 χιλιομέτρων.

Πότε θα δημιουργηθεί ο νέος ωκεανός

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η πλήρης διάσπαση της ηπείρου και η δημιουργία νέας ωκεάνιας λεκάνης θα ολοκληρωθεί σε 5 έως 10 εκατομμύρια χρόνια.

Όταν αυτό συμβεί, περιοχές όπως η Σομαλία, αλλά και τμήματα της Κένυας, της Τανζανίας και της Αιθιοπίας, θα αποκοπούν από την υπόλοιπη ήπειρο, σχηματίζοντας μια νέα γη που θα κινηθεί προς τον Ινδικό Ωκεανό.

Η εξέλιξη αυτή θα αλλάξει δραματικά το γνωστό σήμερα «Κέρας της Αφρικής», το οποίο θα μετατραπεί ουσιαστικά σε νησιωτική ή ηπειρωτική μάζα, αποκομμένη από την κύρια αφρικανική πλάκα.

Το Ρήγμα της Ανατολικής Αφρικής θεωρείται σήμερα ένα μοναδικό φυσικό εργαστήριο, όπου οι επιστήμονες παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη γέννηση ενός νέου ωκεανού – μια διαδικασία που συνήθως απαιτεί εκατομμύρια χρόνια για να γίνει αντιληπτή.