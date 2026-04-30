Ο Μάνουελ Νόιερ αποφάσισε να συνεχίσει για ακόμη ένα χρόνο και θα ανανεώσει ως το 2027 το συμβόλαιο με τη Μπάγερν Μονάχου, με τον χρόνο συμμετοχής όμως να μειώνεται.

Από το καλοκαίρι του 2011 στους Βαυαρούς, ο Γερμανός τερματοφύλακας έγινε ένας από τους καλύτερους του κόσμου και σε αυτά τα 15 χρόνια έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση 13 πρωταθλημάτων, 5 κυπέλλων και δύο Champions League, ελπίζοντας πως φέτος θα προσθέσει και τρίτο στη συλλογή του.

Ό,τι κι αν γίνει πάντως, είτε στεφθεί είτε όχι πρωταθλητής Ευρώπης, ο Νόιερ αναμένεται να παραμείνει στη Μπάγερν και για την επόμενη σεζόν, καθώς τα γερμανικά ΜΜΕ τονίζουν πως αποφάσισε να συνεχίσει και θα αποδεχθεί την πρόταση του κλαμπ για συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται προσεχώς, όταν η συμφωνία θα είναι οριστική και θα μπουν οι υπογραφές στο συμβόλαιο, με τα ρεπορτάζ να αναφέρονται και στον χρόνο συμμετοχής του Νόιερ, ο οποίος θα μειωθεί τη νέα σεζόν καθώς θα αρχίσει να παίζει όλο και περισσότερο ο Γιόνας Ούρμπιχ.