Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε με 94-64 τη Μονακό, έκανε το 2-0 στη σειρά των play off της Euroleague και θέλει ακόμη μία νίκη για να προκριθεί στο Final Four.

Παρουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά και του Ντέγιαν Μποντιρόγκα που βράβευσε τον MVP Βεζένκοβ, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 8-2, οι Γάλλοι όμως απάντησαν με τρίποντα και πέρασαν μπροστά (19-20) στο 6′.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, όμως, δεν επηρεάστηκε, απάντησε με σερί 7-0 για το 26-20 και έκλεισε στο +5 (28-23) την πρώτη περίοδο, ανεβάζοντας εντυπωσιακά τον ρυθμό της στη δεύτερη: Ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ προηγήθηκε με 35-25 στο 23′ και στη συνέχεια έκανε ό,τι ήθελε, με το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου να είναι… 59-31!

Η Μονακό, έχοντας χάσει τον Τζέιμς που αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές για διαμαρτυρίες και τον Τάις με τραυματισμό, προσπάθησε να συμμαζέψει κάπως την κατάσταση στο τρίτο δεκάλεπτο και… μείωσε σε 72-53, με το παιχνίδι να έχει κριθεί και τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» να έχουν στήσει το δικό τους πάρτι.

Ένα πάρτι στο οποίο συμμετείχε και η ομάδα του Μπαρτζώκα, καθώς παρέμεινε σοβαρή και στην τελευταία περίοδο και κατάφερε να μεγαλώσει ξανά τη διαφορά, παίρνοντας τη νίκη με 94-64.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64