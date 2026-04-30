Η αναζήτηση προπονητή θα συνεχιστεί για τον Ηρακλή, ο οποίος επιστρέφει στη Stoiximan Super League, καθώς οι συζητήσεις με τον Βάλτερ Ματσάρι δεν οδήγησαν σε συμφωνία τελικά.

Το όνομα του έμπειρου Ιταλού τεχνικού, ο οποίος μεταξύ άλλων πέρασε από Νάπολι (δύο φορές) και Ίντερ, ήρθε στο προσκήνιο για τον «γηραιό» την Τρίτη (28/4) και μία μέρα μετά προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις.

Το γεγονός ότι ο Ματσάρι μπήκε στη διαδικασία να ταξιδέψει στη χώρα μας έδειχνε ότι η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν κοντά και αυτό μετέδιδαν και τα ιταλικά ΜΜΕ, τελικά όμως είχαμε αλλαγή δεδομένων.

Μπορεί οι δύο πλευρές να τα βρήκαν στη διάρκεια του συμβολαίου, το οποίο θα ήταν διετές, στάθηκε αδύνατο όμως να συμφωνήσουν στα υπόλοιπα καθώς ο Ματσάρι ανέβασε τις απαιτήσεις του, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να ναυαγήσουν.