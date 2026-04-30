Μια είδηση που μοιάζει με ανέκδοτο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινή, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς άνδρας συνελήφθη, γιατί έκλεψε 80.000 δολάρια χάρη… σε μακαρόνια με τυρί.

Ο Keyshun Jones εργαζόταν στο εστιατόριο Chick-fil-A στο Grapevine, στα περίχωρα του Ντάλας και τον περασμένο Νοέμβριο απολύθηκε, όμως εξακολουθούσε να έχει πρόσβαση στο μαγαζί.

Έκτοτε, έως και τις 17 Απριλίου, έμπαινε κρυφά τα βράδια που έκλεινε η επιχείρηση και καταχωρούσε στο σύστημα του μαγαζιού παραγγελίες για μακαρόνια με τυρί. Στη συνέχεια, ακύρωνε τις πλασματικές παραγγελίες και έδινε εντολή για επιστροφή χρημάτων στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Συνολικά, έκανε περισσότερες από 800 παραγγελίες και παρότι τον είχαν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας, οι υπεύθυνοι άργησαν να αντιληφθούν τι συμβαίνει.

Σύμφωνα με τη New York Post, μόλις τον ανακάλυψαν ειδοποίησαν την αστυνομία και στις 6 Απριλίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, μέχρι που συνελήφθη στις 17 Απριλίου.

Κατηγορείται για κλοπή περιουσιακών στοιχείων, ξέπλυμα χρήματος και αντίσταση κατά της σύλληψης, ενώ αν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Μάλιστα, τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι αν πάει στη φυλακή, κατά πάσα πιθανότητα θα τρώει μακαρόνια με τυρί, καθώς αποτελεί το βασικό πιάτο στις κρατικές φυλακές του Τέξας.