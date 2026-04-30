Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ο πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επιδιώκουν την απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τον ότι δρα συντονίζοντας αποκλειστικά με τους Φρουρούς της Επανάστασης, χωρίς να τους διαβιβάζει τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα. Πηγές που προσεγγίζουν την Iran International αναφέρουν ότι ο Αραγτσί, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, λειτουργεί σε πλήρη ευθεία γραμμή με τον Βαχίντι, βάσει των οδηγιών του, χωρίς να ενημερώνει επαρκώς τον Πεζεσκιάν.

Η απόσταση αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερη δυσαρέσκεια στον ιρανό πρόεδρο, ο οποίος, σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, έχει δηλώσει ότι θα απομακρύνει τον Αραγκτσί, εάν η κατάσταση συνεχιστεί. Οι πηγές ισχυρίζονται ότι η ένταση μεταξύ της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας έχει αυξηθεί, με τη Βουλή να συμφωνεί με την άποψη ότι ο υπουργός Εξωτερικών δεν διακινεί πλέον ως ανεξάρτητος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αλλά ως επέκταση της γραμμής των Φρουρών.

Πριν από αυτό το «κράχτης», η Iran International είχε καταγράψει ήδη έντονη διχαστική ατμόσφαιρα στην Ισλαμική Δημοκρατία. Στις 28 Μαρτίου, πληροφορίες έκαναν λόγο για σοβαρές διαφωνίες μεταξύ Πεζεσκιάν και Βαχίντι, ο οποίος θεωρείται σήμερα η πιο ισχυρή προσωπικότητα στο σώμα των Φρουρών. Τότε, ενημερωμένες πηγές ανέφεραν ότι η διαμάχη είχε ρίζα στη διαχείριση του πολέμου και στις καταστροφικές συνέπειές του για το βιοτικό επίπεδο και την οικονομία της χώρας, δηλαδή, στο ποιος επιβεβαιώνει τη στρατιωτική ατζέντα και τις οικονομικές επιλογές σε συνθήκες σύγκρουσης.

Τρεις ημέρες αργότερα, η ίδια εφημερίδα μετέδωσε ότι ο Πεζεσκιάν ένιωθε απογοητευμένος, έχοντας βρεθεί σε «πλήρες πολιτικό αδιέξοδο» και ότι στην πρακτική είχε αφαιρεθεί ακόμη και το δικαίωμα να διορίζει αντικαταστάτες για κυβερνητικούς αξιωματούχους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με εκείνη την αναφορά, ο Βαχίντι φέρεται να είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι, λόγω της κρίσιμης στρατιωτικής κατάστασης, «όλες οι βασικές και ευαίσθητες διοικητικές θέσεις πρέπει, μέχρι νεωτέρας, να επιλέγονται και να ελέγχονται άμεσα από τους Φρουρούς της Επανάστασης», ένας ισχυρισμός που έθεσε εκτός παιχνιδιού, έστω μερικώς, τον ίδιο τον πρόεδρο.

Η νέα εστία έντασης γύρω από τον Αραγτσί, λοιπόν, δεν προέρχεται από μια απλή προσωπική διαφωνία, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μετακινήσεων ισχύος: η ιρανική ηγεσία βρίσκεται σε μια φάση επανακατανομής ρόλων μεταξύ Προεδρίας, Βουλής και των Φρουρών, σε μια περίοδο που η οικονομία και η κοινωνική ζωή της χώρας πιέζονται άκρως λόγω του πολέμου και των διεθνών κυρώσεων.

Η προσπάθεια του Πεζεσκιάν και της Βουλής να «εναιωνίσουν» την εξωτερική πολιτική, έστω και μέσω απομάκρυνσης του υπουργού Εξωτερικών, σημαίνει ότι ο Βαχίντι και οι Φρουροί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια απροσδόκητη αντίσταση από άλλους θεσμικούς θερμίδες της Ισλαμικής Δημοκρατίας – ένας διαχωρισμός που μπορεί να διχάσει περαιτέρω την ιρανική ηγεσία και να επηρεάσει τη διάρκεια και τον τύπο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.