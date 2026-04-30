Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, υψηλόβαθμο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης διεμήνυσε σήμερα πως οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, ανεξαρτήτως κλίμακας, θα επιφέρει παρατεταμένα και σφοδρά πλήγματα σε θέσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.



«Είδαμε τι συνέβη στις περιφερειακές σας βάσεις, θα δούμε το ίδιο να συμβαίνει και στα πολεμικά σας πλοία», τόνισε ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών Ματζίντ Μουσαβί, σύμφωνα με το Student News Network.



Ο Μουσαβί απαντούσε σε δημοσίευμα του Axios που ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.