Με την ένταση να παραμένει υψηλή και τον πόλεμο να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, το Ιράν προχωρά σε νέες ηχηρές παρεμβάσεις, στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και προς το Ισραήλ. Ανώτατοι αξιωματούχοι της Τεχεράνης τοποθετούνται για τη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, τον ρόλο της χώρας στην παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία και την ευθύνη για την αστάθεια στην περιοχή, ενώ την ίδια ώρα εντείνονται τα σενάρια για νέα στρατιωτική κλιμάκωση από την πλευρά της Ουάσινγκτον.

«Το Ορμούζ είναι ο κρυφός μας θησαυρός»

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ιράν για την οικονομία που βασίζεται στη θάλασσα, Αλί Αμπντολαλιζαντέχ, χαρακτήρισε τα Στενά του Ορμούζ ως «κρυφό θησαυρό» της χώρας του. Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ανέφερε:

«Ο τρίτος επιβεβλημένος πόλεμος, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, έχει αποκαλύψει ένα μέρος αυτού του κρυφού θησαυρού. Η ναυτική ισχύς του Ιράν, οι ενέργειες των δυνάμεών του και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έδειξαν ότι ο Περσικός Κόλπος δεν είναι απλώς μια θάλασσα», ανέφερε χαρακτηρστικά.

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι συγκρούσεις αποτελούν «έναν ενεργειακό πόλεμο για τον κόσμο» και ότι το Ιράν μπορεί να διαδραματίσει «καθοδηγητικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία», σε μια δήλωση που ερμηνεύεται ως έμμεση απειλή προς τους αντιπάλους της Τεχεράνης, όπως τονίζει το Sky News.

Έκκληση κατά της διαφθοράς και προειδοποιήσεις προς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης του Ιράν, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ, κάλεσε τη χώρα να καταπολεμήσει τη διαφθορά, όπως αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε τον «πολιτικό μηχανισμό και την προπαγανδιστική μηχανή» των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στο δικαστικό σύστημα της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από το Ιράν να ακυρώσει εκτελέσεις.

Ευθύνες σε ΗΠΑ και Ισραήλ για την «ανασφάλεια»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επανέλαβε τη γνωστή θέση της Τεχεράνης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ευθύνονται για την «ανασφάλεια» στην περιοχή. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, δήλωσε:

«Ο Περσικός Κόλπος δεν αποτελεί πεδίο επιβολής μονομερούς ξένης βούλησης και η ασφάλεια σε αυτή τη στρατηγική έκταση μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών».

Παρόμοιες δηλώσεις έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα από την Τεχεράνη, η οποία είχε κλείσει τον θαλάσσιο αυτό δίαυλο κατά τη διάρκεια του πολέμου, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλουν αποκλεισμό.

Σενάρια για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα από στρατιωτικούς διοικητές για νέες στρατιωτικές επιλογές στον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα λάβει ενημέρωση για σχέδια περαιτέρω επιθέσεων κατά του Ιράν, γεγονός που ενδέχεται να σημάνει το τέλος της προσωρινής παύσης των συγκρούσεων.

Επικαλούμενο δύο πηγές, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης «μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων» με στόχο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και να τερματιστεί ο πόλεμος. Το Axios προσθέτει ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει καταρτίσει σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, προκειμένου να σπάσει το αδιέξοδο.

Στα ύψη το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο τύπου Brent κατέγραψε άνοδο σχεδόν 7%, ξεπερνώντας τα 126 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να έχουν παγώσει, με τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ να παραμένει ουσιαστικά κλειστή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές, το προτεινόμενο κύμα επιθέσεων αναμένεται να περιλαμβάνει στόχους υποδομών. Ένα ακόμα σχέδιο επικεντρώνεται στην κατάληψη μέρους των Στενών του Ορμούζ, ώστε να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία τους για την εμπορική ναυτιλία, κάτι που ενδέχεται να απαιτήσει και την παρουσία στρατευμάτων στο έδαφος.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate σημείωσε επίσης άνοδο, καταγράφοντας αύξηση 2,3% και φτάνοντας περίπου τα 109 δολάρια το βαρέλι. Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση τον Ιούνιο λήγει την Πέμπτη, ενώ το πιο ενεργό συμβόλαιο για τον Ιούλιο κατέγραψε άνοδο περίπου 2%, φτάνοντας τα 113 δολάρια στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτελούν συμφωνίες αγοράς ή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Οι έμποροι πετρελαίου αντέδρασαν άμεσα στο ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο, όπως ανέφερε ο καθηγητής οικονομικών Γέοου Χουί Τσούα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Νανγιάνγκ, επισημαίνοντας ότι ακόμα και μια μικρή πιθανότητα κλιμάκωσης θα μπορούσε να έχει «δυσανάλογες επιπτώσεις» στην παγκόσμια ενεργειακή προσφορά.