Σε ιδιαίτερα τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ενίσχυσης της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Μέση Ανατολή με προηγμένα οπλικά συστήματα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο υπερηχητικός πύραυλος «Dark Eagle», η πιθανή ανάπτυξη του οποίου συνδέεται με σενάρια στοχευμένων επιθέσεων σε κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, την ώρα που η εύθραυστη ισορροπία της εκεχειρίας προκαλεί έντονη ανησυχία.

Πληροφορίες που μετέδωσε πρώτο το Bloomberg αναφέρουν ότι το σχετικό αίτημα για αποστολή του συστήματος έχει υποβληθεί από την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Η διοίκηση φέρεται να εκτιμά πως η Τεχεράνη έχει αναδιατάξει τους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων της, τοποθετώντας τους εκτός της εμβέλειας των υφιστάμενων αμερικανικών μέσων, όπως το Precision Strike Missile, το οποίο μπορεί να πλήξει στόχους σε αποστάσεις που ξεπερνούν τα 482 χιλιόμετρα.

Σε περίπτωση που δοθεί τελικά το «πράσινο φως», η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος θα σημάνει και την πρώτη επιχειρησιακή του χρήση, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει επίσημα πλήρη επιχειρησιακή πιστοποίηση. Το σύστημα, γνωστό ως Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) ή «Dark Eagle», διαθέτει εκτιμώμενη εμβέλεια περίπου 2.776 χιλιομέτρων και έχει σχεδιαστεί για να πλήττει στόχους υψηλής στρατηγικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων ισχυρά οχυρωμένων εγκαταστάσεων.

Το οικονομικό αποτύπωμα του προγράμματος είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς το κόστος κάθε πυραύλου υπολογίζεται κοντά στα 15 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων μονάδων θεωρείται περιορισμένος, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για λιγότερους από οκτώ πυραύλους. Την ίδια στιγμή, κάθε συστοιχία εκτόξευσης του συστήματος φαίνεται να ανέρχεται περίπου στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό, καθώς οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε εκ νέου επί του ζητήματος, υπερασπιζόμενος τον αποκλεισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε ισχύ για 16 ημέρες. Παράλληλα, απέρριψε πρόταση της Τεχεράνης που αφορούσε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, σε συνδυασμό με αναβολή των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα.

«Ο αποκλεισμός είναι ιδιοφυής. Είναι απολύτως αποτελεσματικός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να παραδεχτούν την ήττα τους».

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αίτημα ανάπτυξης του συστήματος. Την ίδια ώρα, αξίζει να σημειωθεί ότι άλλες μεγάλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Κίνα, έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη αντίστοιχων υπερηχητικών οπλικών συστημάτων.