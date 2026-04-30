Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια (30/4, 21:45) στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των play off της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν δεν έκανε κάποια αλλαγή στη 12άδα.

Οι «πράσινοι» πήγαν στην Ισπανία με στόχο τουλάχιστον μία νίκη για να πάρουν οι ίδιοι το πλεονέκτημα έδρας και να γίνουν το φαβορί για την πρόκριση στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πέτυχε τον στόχο της στο πρώτο παιχνίδι καθώς έκανε το break και τώρα, χωρίς άγχος, θα κυνηγήσει τη δεύτερη νίκη που θα τη φέρει μια ανάσα από την πρόκριση, με τον Τούρκο τεχνικό να επιλέγει ίδια 12άδα με το ματς της Τρίτης (28/4).

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, δηλαδή, έμεινε ξανά εκτός, με τους 12 παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής να είναι οι Σορτς, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.