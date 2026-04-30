Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει το πρώτο και πιο δύσκολο βήμα στη σειρά, παίρνοντας το διπλό στο Game 1 με 67-68, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στην ψυχραιμία των τελευταίων δευτερολέπτων. Παρά την απουσία του τραυματία Σλούκα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατάφερε να επιβάλει χαμηλό τέμπο, στοιχείο που αύξησε σημαντικά τις πιθανότητές της για το break.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο φινάλε, όταν ο Ναν ευστόχησε στη μία από τις δύο βολές, ενώ στην τελευταία κατοχή η άμυνα πάνω στον Μοντέρο λειτούργησε αποτελεσματικά, χαρίζοντας στους «πράσινους» το προβάδισμα στη σειρά της EuroLeague. Παρότι το 1-0 αποτελεί σημαντικό αποτέλεσμα, η πρόκριση στο Final Four του ΟΑΚΑ παραμένει ανοιχτή και απαιτεί συνέχεια στην ίδια ένταση.



Ο Κέντρικ Ναν ήταν ξανά ο ηγέτης με 21 πόντους, ο Λεσόρ πρόσθεσε 12, ενώ ο Σορτς έδωσε επίσης σημαντικές λύσεις με άλλους 12. Πολύτιμη αποδείχθηκε και η συμβολή του Γκριγκόνις, που ήρθε από τον πάγκο και πρόσφερε 7 πόντους, επιβεβαιώνοντας τη συνολική ετοιμότητα του ρόστερ.

Από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια πλήρωσε την αστοχία της από την περιφέρεια, καθώς τελείωσε το πρώτο παιχνίδι με μόλις 6/33 τρίποντα, κάτι που επηρέασε σημαντικά την ψυχολογία και την επιθετική της λειτουργία. Η έλλειψη εμπειρίας σε τέτοιες καταστάσεις φάνηκε στα κρίσιμα σημεία και τελικά οδήγησε στην ήττα. Ο Μοντέρο είχε 15 πόντους, ο Κι πρόσθεσε 12 μαζί με το καθοριστικό φάουλ πάνω στον Ναν, ενώ ο Τέιλορ σημείωσε ακόμη 11. Στα αγωνιστικά, μοναδική απουσία παραμένει ο Λόπεθ-Αροστέγκι, χωρίς να έχει προκύψει κάποιο νέο πρόβλημα ενόψει του δεύτερου αγώνα.