Νέα σοκαριστικά στοιχεία φέρνουν στο φως οι εισαγγελικές αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο ράπερ, Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ, φέρεται να προσέγγισε και τελικά να δολοφόνησε τη 14χρονη Σελέστε Ρίβας Χερνάντες.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Μπερκ κάλεσε την ανήλικη στο σπίτι του το βράδυ της 23ης Απριλίου και τη σκότωσε εκεί. Την επόμενη ημέρα, ο ράπερ προμηθεύτηκε εργαλεία, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες προχώρησε σε αγορές αντικειμένων που, κατά τις Αρχές, σχετίζονται με προσπάθεια απόκρυψης του εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, προμηθεύτηκε ένα φτυάρι, ενώ περίπου μία εβδομάδα αργότερα παρήγγειλε δύο αλυσοπρίονα μέσω της Amazon, τα οποία παραδόθηκαν στην κατοικία του. Στις 5 Μαΐου, σύμφωνα με τη δικογραφία, προχώρησε σε νέα παραγγελία που περιλάμβανε σακούλα μεταφοράς σορού και μία μπλε φουσκωτή πισίνα.

Ίχνη υλικών που εντοπίστηκαν στα λείψανα φέρεται να ταυτοποιούνται με προϊόντα που είχε αγοράσει. Παράλληλα, κατά την έρευνα στο σπίτι του τον Σεπτέμβριο του 2025, οι Αρχές αναφέρουν ότι βρέθηκαν ευρήματα που συνάδουν με απόπειρα διαμελισμού, καθώς και βιολογικά δείγματα στον χώρο του γκαράζ, τα οποία ταυτοποιήθηκαν με την 14χρονη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, την προηγούμενη νύχτα της δολοφονίας είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μέσω μηνυμάτων, με αφορμή ζητήματα ζήλιας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ανήλικη φέρεται να είχε απειλήσει ότι θα αποκαλύψει τη μεταξύ τους σχέση, στοιχείο που εξετάζεται από τις Aρχές ως πιθανό κίνητρο.

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι οι δυo τους γνωρίστηκαν όταν η Ρίβας ήταν μόλις 11 ετών και αργότερα φέρεται να ανέπτυξαν ερωτική σχέση, ενώ εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη. Παρά τις παρεμβάσεις της οικογένειάς της, ο κατηγορούμενος φέρεται να συνέχισε να επιδιώκει επαφή μαζί της.

Ο Μπερκ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, καθώς και για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκου και κακοποίηση ανθρώπινων λειψάνων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πιθανό κίνητρο ήταν ο φόβος πως η αποκάλυψη της σχέσης τους θα μπορούσε να πλήξει την καριέρα του.

Σημειώνεται ότι η σορός της 14χρονης εντοπίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ τα αίτια θανάτου προσδιορίστηκαν μήνες αργότερα από τις ιατροδικαστικές αρχές του Λος Άντζελες, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τη δικαιοσύνη. Οι γονείς της Ρίβας έσπασαν τη σιωπή τους μέσω δήλωσης του δικηγόρου τους, ζητώντας την απονομή δικαιοσύνης.