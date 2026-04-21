Σοκ έχει προκαλέσει διεθνώς η υπόθεση του 21χρονου Αμερικανού ράπερ D4vd, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο για τη δολοφονία της 14χρονης, Σελέστε Ρίβας Χερνάντες, σε μια υπόθεση που συνεχίζει να συγκλονίζει τις ΗΠΑ.

Ο ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ, κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, για ανθρωποκτονία με σκοπό οικονομικό όφελος και για δολοφονία μάρτυρα σε εν εξελίξει έρευνα. Οι εισαγγελικές αρχές κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, ενώ εξετάζονται και κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος της άτυχης ανήλικης.

Ως ενδεχόμενο σχετικά με το τι μπορεί να έχει συμβεί πραγματικά, οι Αρχές θεωρούν ότι η ανήλικη φέρεται να είχε ερωτική σχέση με τον ράπερ και επειδή εκείνος φοβήθηκε ότι η καριέρα του θα καταστραφεί -καθώς το κορίτσι ήταν ανήλικο-, αποφάσισε να τη δολοφονήσει.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η 14χρονη Σελέστε Ρίβας Χερνάντες εξαφανίστηκε στις αρχές του 2025, αφού φέρεται να επισκέφθηκε την κατοικία του κατηγορούμενου στις 23 Απριλίου.

Μήνες αργότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου του 2025, εντοπίστηκαν τα αποσυντεθειμένα λείψανά της μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός Tesla που συνδέεται άμεσα με τον D4vd. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τα λείψανα ήταν διαμελισμένα, γεγονός που δυσχέρανε τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου της 14χρονης.

Ο D4vd εμφανίστηκε στο δικαστήριο και δήλωσε αθώος μέσω των δικηγόρων του, χωρίς να προχωρήσει σε προσωπική τοποθέτηση για την υπόθεση. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν την ενοχή του και ότι η αλήθεια θα φανεί στη διάρκεια της δίκης.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ανέφερε ότι πρόκειται για μια υπόθεση που απαιτεί «πολύ προσεκτική συλλογή πληροφοριών» και κάλεσε οποιονδήποτε έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές. «Είναι το είδος της υπόθεσης όπου χρειάζεσαι το μέγιστο δυνατό επίπεδο πληροφόρησης», σημείωσε χαρακτηριστικά, ζητώντας τη συνδρομή του κοινού.

«Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι Αρχές εντόπισαν μέσα σε σακούλα αποκομμένα άκρα, όπως χέρια και πόδια», πρόσθεσε.

«Ο χειρότερος εφιάλτης ενός γονέα είναι η στιγμή που η κόρη του φεύγει ένα βράδυ από το σπίτι και δεν επιστρέφει ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χόχμαν.

Λόγω της βαρύτητας των κατηγοριών που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με επιβαρυντικές περιστάσεις, καθώς και τα επιμέρους κακουργήματα που του αποδίδονται, ο 21χρονος κατηγορούμενος ενδέχεται, σε περίπτωση καταδίκης, να αντιμετωπίσει ακόμα και το ενδεχόμενο επιβολής της θανατικής ποινής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Καλιφόρνια και τις αποφάσεις της εισαγγελίας.

d4vd appears in court w/ a reserved demeanor as his legal team enters a not guilty plea in connection w/ a reported homicide case, according to unconfirmed reports.

Το προφίλ και η πορεία του

Ο D4vd κατάγεται από το Χιούστον του Τέξας και έγινε γνωστός μέσα από επιτυχίες όπως τα «Here With Me» και «Romantic Homicide». Ξεκίνησε τη διαδρομή του ως έφηβος, ανεβάζοντας βίντεο με τον εαυτό του να παίζει στο PlayStation, προτού στραφεί στη μουσική παραγωγή.

Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Petals To Thorns», ενώ την ίδια χρονιά μπήκε στη λίστα «Young Hollywood» του περιοδικού Variety και άνοιξε συναυλίες για τη SZA στην περιοδεία «SOS». Το 2025 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, συγκεντρώνοντας περίπου 22 εκατ. μηνιαίους ακροατές στο Spotify και σχεδόν 4 εκατ. ακόλουθους στο TikTok.

Την περίοδο που εντοπίστηκαν τα λείψανα της 14χρονης βρισκόταν σε περιοδεία, την οποία ακύρωσε άμεσα, αποσύροντας προσωρινά τη δημόσια παρουσία του, σύμφωνα με το BBC.

Ο ράπερ παραμένει υπό κράτηση χωρίς δικαίωμα εγγύησης από τη σύλληψή του. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.