

Στο πένθος βυθίστηκε η Μεσαρά και το Ηράκλειο της Κρήτης καθώς το πρωί της Πέμπτης 30/4 η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο έφυγε από τη ζωή.

Η κοπέλα νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ όπου μεταφέρθηκε μετά το τροχαίο ατύχημα ενώ είχε υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε η 12χρονη αλλά και ο πατέρας της σημειώθηκε στον δρόμο από Σίβα προς Πετροκεφάλι στην περιοχή Μεσαρά Κρήτης το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.