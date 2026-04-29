Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο από Σίβα προς Πετροκεφάλι στην περιοχή Μεσαρά Κρήτης το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Η σύγκρουση έγινε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο επιβαινόντων, και συγκεκριμένα ενός 12χρονου παιδιού και του πατέρα του, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο όχημα και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Η 12χρονη διακομίστηκε στο Ηράκλειο για νοσηλεία, ενώ ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τη neakriti.gr.