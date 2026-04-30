Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία, φτάνοντας πλέον τα 970 γκολ καριέρας και οδηγώντας την Αλ Νασρ ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρήκε ξανά δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ με μία από τις γνωστές του κεφαλιές στη νίκη με 2-0 απέναντι στην Αλ Αχλί, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό του ρόλο.

Το νέο αυτό τέρμα τον φέρνει ακόμη πιο κοντά στον εντυπωσιακό στόχο των 1.000 γκολ στην επαγγελματική του πορεία, ένα επίτευγμα που μοιάζει αδιανόητο για τα περισσότερα δεδομένα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, η συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στο ατομικό επίπεδο, καθώς η νίκη αυτή δίνει σημαντική ώθηση και στην Αλ Νασρ στη μάχη του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς διατηρεί πλέον διαφορά οκτώ βαθμών από τη δεύτερη Αλ Χιλάλ, η οποία πάντως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και παραμένει δυνατά στο κυνήγι της κορυφής.