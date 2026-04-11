Iκανοποιημένος με την επιστροφή των έξι γκολ, που είχε σημειώσει το 2023 σε φιλικό τουρνουά, είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο 41χρονος Πορτογάλος αστέρας ενημερώθηκε πως τα έξι γκολ που πέτυχε στο φιλικό τουρνουά Κύπελλο Πρωταθλητριών Αραβικών Συλλόγων μετρούν κανονικά, αν και η FIFA δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Τα συγκεκριμένα γκολ δεν υπολογίζονταν στη συνολική επίδοση του Ρονάλντο ο οποίος πλέον έχει 967 γκολ και έχει βάλει ως στόχο μέχρι να κλείσει την καριέρα του τα 1.000 γκολ.

Ο Πορτογάλος έχει 450 γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, 145 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 143 με την Εθνική ομάδα της χώρας του, 101 με τη Γιουβέντους, πέντε με τη Σπόρτινγκ Λισσαβόνας και 123 με την Αλ Νασρ.