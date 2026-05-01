Ενώ σήμερα τελειώνει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή, σε διαφορετική περίπτωση, να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η Τεχεράνη απέστειλε μία νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Μια ιρανική διπλωματική πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι η κυβέρνηση υπέβαλε νέα πρόταση στους μεσολαβητές από το Πακιστάν την Πέμπτη. Οι εντάσεις παραμένουν έντονες σε ολόκληρη την περιοχή, με το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις και να υποδηλώνουν ότι ο πόλεμος παραμένει πιθανός.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios το Ιράν διαβίβασε την απάντησή του στις πρόσφατες τροποποιήσεις των ΗΠΑ σχετικά με μια προτεινόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέσω πακιστανών μεσολαβητών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάιλ Μπαγκάι, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μια διαρκή ειρήνη στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, παρότι υψηλόβαθμοι κληρικοί και βουλευτές έχουν δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ δεν αποτελούν πλέον αντικείμενο συζήτησης.

Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε πολιτική που θα της “επιβληθεί” με απειλή

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν, ο Γκολμαχοσέιν Μοχσενί Ετζεΐ, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό στον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά απέρριψε κάθε πολιτική που θα «επιβληθεί» διά της απειλής.

Η δήλωση αυτή γίνεται στο υπόβαθρο του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με σκοπό ένα τέλος με διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν απέφυγε ποτέ τις διαπραγματεύσεις (…) αλλά δεν θα δεχθούμε βεβαίως να μας επιβάλει κάποιος» μια πολιτική, δήλωσε ο Ετζεΐ σε βίντεο που μεταδόθηκε στον ιστότοπο της δικαστικής εξουσίας Mizan Online.

«Δεν εγκρίνουμε με κανέναν τρόπο τον πόλεμο, δεν θέλουμε τον πόλεμο, δεν θέλουμε να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Προειδοποιήσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε προχθές, Τετάρτη, ότι οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό και γρήγορα!».

Ο Ετζεΐ υπογραμμίζει πως το Ιράν «δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένο να αποκηρύξει τις αρχές και τις αξίες του απέναντι σε αυτόν τον κακόβουλο εχθρό προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο ή να αποτρέψει τη συνέχισή του».

Η σύγκρουση, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης, προκάλεσε χιλιάδες θανάτους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, και οι επιπτώσεις της εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Αν και κατάπαυση πυρός έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, η Ουάσινγκτον επιβάλλει αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών σε αντίποινα για τον ουσιαστικό αποκλεισμό από την Τεχεράνη των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχονταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Ο Ετζεΐ εκτίμησε επίσης σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν «εξασφάλισαν τίποτα» στον πόλεμο, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη «δεν θα υποχωρήσει» κατά τις διαπραγματεύσεις.