Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ανέλαβαν δράση το βράδυ της Πέμπτης 30 Απριλίου εναντίον μικρών αεροσκαφών και drones στους αιθέρες της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ.

Τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και FARS ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν «για να αντιμετωπίσουν μικρά αεροσκάφη και drones», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα, μετέδωσαν πως είχαν αναλάβει δράση, χωρίς να ξεκαθαρίσουν αν ο λόγος ήταν άσκηση ή αν επιχειρούσαν για την εξουδετέρωση εχθρικών αεροσκαφών.

«Οι κρότοι από την αντιαεροπορική άμυνα σταμάτησαν έπειτα από περίπου 20 λεπτά δραστηριότητας», ανέφεραν, διαβεβαιώνοντας πως η κατάσταση στην Τεχεράνη είχε «εξομαλυνθεί», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.