Σε φάση αυξημένης έντασης και στρατηγικών ζυμώσεων εισέρχεται η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν, με την Ουάσινγκτον να εξετάζει πλέον ανοιχτά νέα στρατιωτικά σενάρια, παρά το εύθραυστο πλαίσιο εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ.



Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, ενημέρωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τα σχέδια του «τελικού χτυπήματος» κατά του Ιράν.

Ο Κούπερ παρουσίασε ένα σχέδιο για μια «σύντομη και ισχυρή» σειρά επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους, με στόχο να πιεστεί η Τεχεράνη να κάνει υποχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις.

Η είδηση για τη συνάντηση δημοσιεύτηκε αρχικά από το Axios, το οποίο ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, καθώς η ένταση έχει αυξηθεί τους τελευταίους δύο μήνες.

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση έγινε την ώρα που υπάρχουν πληροφορίες πως η CENTCOM έχει ζητήσει να σταλεί στη Δυτική Ασία ο υπερηχητικός πύραυλος Dark Eagle, που έχει καθυστερήσει να αναπτυχθεί, ώστε να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως εναντίον του Ιράν. Αν συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία σε πραγματική σύγκρουση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το αίτημα έγινε αφού το Ιράν μετέφερε τους εκτοξευτές πυραύλων του εκτός εμβέλειας των αμερικανικών πυραύλων Precision Strike Missile. Προς το παρόν, το αίτημα των στρατιωτικών δεν έχει εγκριθεί.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα και η Ρωσία έχουν ήδη αναπτύξει υπερηχητικούς πυραύλους, με τη Ρωσία να τους έχει χρησιμοποιήσει και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή που γνωρίζει την υπόθεση ανέφερε στο Axios ότι εξετάζονται και άλλα σενάρια, όπως η ανάληψη ελέγχου σε τμήματα των Στενών του Ορμούζ, ώστε να ανοίξουν ξανά για τη ναυσιπλοΐα, πιθανόν με τη συμμετοχή και χερσαίων δυνάμεων.

Νωρίτερα, όταν ρωτήθηκε στο Οβάλ Γραφείο αν οι συνομιλίες με το Ιράν έχουν κολλήσει και αν θα εξέταζε την επανέναρξη του πολέμου, ο Τραμπ άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Δεν ξέρω τι σημαίνει “αδιάλλακτοι”, γιατί στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στις συνομιλίες, εκτός από εμένα και λίγους ακόμη. Οι Ιρανοί θέλουν πολύ να κλείσουν συμφωνία», δήλωσε. Αυτή τη στιγμή, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε μια εύθραυστη εκεχειρία τριών εβδομάδων.