Ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε σήμερα, Παρασκευή ότι το Ιράν δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο σε οποιαδήποτε μονομερή ρύθμιση για τα Στενά του Ορμούζ, δείχνοντας το βαθύ κλίμα δυσπιστίας, την ώρα που οι προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

Δύο μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, ο κρίσιμος θαλάσσιος διάδρομος παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστός λόγω ιρανικού αποκλεισμού, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μπλοκάρει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Όπως αναφέρει το Reuters, o αποκλεισμός έχει περιορίσει περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανεβάζοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τους φόβους για οικονομική ύφεση.

Παρότι από τις 8 Απριλίου ισχύει εκεχειρία, δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα ενημερωθεί για σχέδια νέων στρατιωτικών χτυπημάτων κατά του Ιράν οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλό τετραετίας την Πέμπτη.

Σε αντιαεροπορική ετοιμότητα η Τεχεράνη

Το Ιράν έχει ενεργοποιήσει τα αντιαεροπορικά του συστήματα και σχεδιάζει ευρεία αντίδραση σε περίπτωση επίθεσης, εκτιμώντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν σε σύντομο αλλά ισχυρό χτύπημα, πιθανώς με τη συνέχεια να δίνεται από το Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Η Ουάσινγκτον δεν έχει ξεκαθαρίσει τα επόμενα βήματά της. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία πρόταση του Ιράν, ενώ το Πακιστάν, που μεσολαβεί, δεν έχει ορίσει νέα ημερομηνία για συνομιλίες. Ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες θύματα, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο.

Μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στα τέλη Φεβρουαρίου, το Ιράν απάντησε με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις και υποδομές στον Κόλπο, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ, το οποίο ανταπέδωσε με επιθέσεις στον Λίβανο.

Εκφράζοντας την ανησυχία των χωρών του Κόλπου, ο σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, Ανουάρ Γκαργκάς, δήλωσε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να διασφαλίζεται από τη διεθνή κοινότητα και το διεθνές δίκαιο. Όπως είπε: «κανένα μονομερές σχέδιο του Ιράν δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο».

Προ κρίσιμης απόφασης ο Τραμπ

Ο Τραμπ έχει προθεσμία να αποφασίσει αν θα τερματίσει τον πόλεμο ή θα ζητήσει από το Κογκρέσο παράταση, αλλά όλα δείχνουν ότι η κατάσταση δεν θα αλλάξει άμεσα.

Οι αγορές ενέργειας παραμένουν σε ένταση, με το πετρέλαιο Brent να κινείται πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι και να καταγράφει σημαντική άνοδο μέσα στην εβδομάδα.

Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε «μακροχρόνια και επώδυνα πλήγματα», ενώ στρατιωτικός διοικητής δήλωσε: «Έχουμε δει τι έγινε στις βάσεις σας, το ίδιο θα συμβεί και στα πολεμικά σας πλοία».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ εκτίμησε ότι οι τιμές καυσίμων θα πέσουν σημαντικά όταν τελειώσει ο πόλεμος. Το Ιράν από την πλευρά του υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι αποκλειστικά ειρηνικό.

Παρά την πίεση από τις κυρώσεις και τον αποκλεισμό, αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει την αντιπαράθεση για κάποιο διάστημα ακόμη.

Σύμφωνα με το Axios, ένα από τα σχέδια που εξετάζονται είναι η κατάληψη τμήματος των Στενών του Ορμούζ από αμερικανικές δυνάμεις για να ανοίξει ξανά η ναυσιπλοΐα. Παράλληλα, εξετάζεται η παράταση του αποκλεισμού ή ακόμη και η μονομερής κήρυξη «νίκης».

Τέλος, οι ΗΠΑ φέρονται να προωθούν τη δημιουργία διεθνούς συμμαχίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με ευρωπαϊκές χώρες να εμφανίζονται επιφυλακτικές και να δηλώνουν ότι θα συμβάλουν μόνο μετά τη λήξη της σύγκρουσης.