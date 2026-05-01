Έναν πολύ επικίνδυνο τρόπο για να κινηθεί πιο ξεκούραστα στην Εθνική οδό -κάτι που, ούτως ή άλλως απαγορεύεται από τον ΚΟΚ- επέλεξε ένας ποδηλάτης, προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς.

Ο ποδηλάτης βρέθηκε πίσω από νταλίκα στον αυτοκινητόδρομο, γεγονός που προκάλεσε σοκ σε όσους έγιναν μάρτυρες του περιστατικού. Το συμβάν σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να προκληθεί σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία και καθυστερήσεις.

Ο άνδρας θέλησε να εκμεταλλευτεί το slipstream (τη δημιουργία ζώνης χαμηλότερης πίεσης και «αναταραγμένου» αέρα πίσω από το προπορευόμενο όχημα, που προκαλεί μειωμένη αεροδυναμική αντίσταση και αυξάνει την ταχήτητα) η οποία είναι διαδομένη τεχνική στις πίστες της F1, όχι όμως και στις Εθνικές οδούς – πόσο μάλλον όταν τη χρησιμοποιεί ποδήλατο που αδύνατο τα σταματήσει σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Οι ποδηλάτες απαγορεύεται να κινούνται σε δρόμους με αυξημένη κίνηση και βαρέα οχήματα. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν την παρουσία τους ιδιαίτερα ευάλωτη, ιδίως σε κεντρικές αρτηρίες των πόλεων.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, η κίνηση ποδηλάτων, επιτρέπεται μόνο σε ποδηλατόδρομους και σε επαρχιακούς ή αστικούς δρόμους, με τήρηση κανόνων κυκλοφορίας.

Αντίθετα, απαγορεύεται ρητά σε αυτοκινητόδρομους, δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και λεωφόρους (π.χ. Α1, Αττική Οδός, εθνικές οδοί), όπως επίσης, τα δίκυκλα μικρού κυβισμού και τα ηλεκτρικά πατίνια.