Ξεκάθαρος ήταν ο Ζοσέ Μουρίνιο όσον αφορά το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης προς το πρόσωπό του για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Πορτογάλος προπονητής, στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Μπενφίκα με τη Φαμαλικάο, τόνισε πως κανένας από την ομάδα της Μαδρίτης δεν τον έχει ενοχλήσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο:

«Κανείς από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν μίλησε μαζί μου, μπορώ να το εγγυηθώ. Έχω ήδη περάσει πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και είμαστε πλέον συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν υπάρχει τίποτα, και όσον αφορά τη Μπενφίκα, γνωρίζετε ήδη την κατάσταση. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο και αυτό είναι όλο.

Με νοιάζει να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, περισσότερο για τον σύλλογο και τους παίκτες παρά για μένα. Τώρα είναι η Φαμαλικάο, μετά η Μπράγκα και στη συνέχεια η Εστορίλ. Μετά θα συνεχίσω να δουλεύω λίγο ακόμα και μετά θα ξεκινήσουν οι διακοπές.

Όσο περισσότερο μένει ένας προπονητής σε έναν σύλλογο, τόσο περισσότερο κάνει την ομάδα δική του, τόσο περισσότερο διαμορφώνει το ρόστερ σύμφωνα με τη φιλοσοφία του.

Δείτε παραδείγματα όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτυ, που έχουν τον ίδιο προπονητή εδώ και έξι ή επτά χρόνια. Προφανώς όλες οι λεπτομέρειες ανήκουν στους προπονητές τους. Οι προπονητές που έρχονται και φεύγουν δυσκολεύονται περισσότερο να αφήσουν το στίγμα τους».