Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα από τα οποία τα τρία ανήλικα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παραβίασης φύλαξης της αρχής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεων νομοθεσίας περί όπλων, στα Χανιά.

Οι συλλήψεις έγιναν την Πέμπτη 30 Απριλίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων όταν και ταυτοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα άτομα ότι είχαν αρπάξει μηχανάκι το οποίο είχε μεταφερθεί από την Τροχαία σε χώρο στάθμευσης ιδιωτικής εταιρείας οδικής βοήθειας.

Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 22 Απριλίου στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων του Τμήματος Τροχαίας Χανίων, ακινητοποιήθηκε το μηχανάκι το οποίο μεταφέρθηκε για φύλαξη στο συγκεκριμένο χώρο το οποίο αφαιρέθηκε από άγνωστους. Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις ημεδαποί, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα σπίτια τους που βρέθηκε το κλεμμένο δίκυκλο, καθώς επίσης ένα ξίφος, 6 φυσίγγια, σιδηρογροθιά και 7 αναδιπλούμενα μαχαίρια».

Συνελήφθησαν οι κηδεμόνες των ανηλίκων, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.