Όπου φύγει – φύγει οι εκδρομείς της Πρωτομαγιάς. Μετά την πρωινή ταλαιπωρία, κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται, σύμφωνα με την Τροχαία, η κίνηση των οχημάτων στις εθνικές οδούς, καθώς έφυγε από την Αττική το μεγαλύτερο μέρος των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς.

Ειδικότερα, μετά την έξοδο των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς, ομαλοποιήθηκε η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, όπου νωρίτερα παρατηρήθηκαν αρκετές καθυστερήσεις, ειδικότερα στο οδικό τμήμα πριν από τα διόδια Ελευσίνας έως και τα Μέγαρα, καθώς και από την Κινέττα έως τους Αγίους Θεοδώρους.

Αντίθετα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιήθηκε η έξοδος των εκδρομέων από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου μέχρι τις 6.00 το πρωί σήμερα, 50.069 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.758 προς Λαμία.

Να σημειωθεί ότι τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, λόγω της 24ωρης απεργίας που εξέδωσε η ΠΝΟ.