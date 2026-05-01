Μετά τη σοκαριστική μαρτυρία της κόρης του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στη δίκη για τα αίτια θανάτου του, η πρώην σύζυγος του «ξέσπασε» στην κατάθεσή της.

«Είναι δολοφόνος! Ο Ντιέγκο τον αγαπούσε και του έδωσε ακόμη και μια μοτοσικλέτα. Δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό. Αυτός, ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε, και η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάκοφ μας έπεισαν να πάρουμε τον Ντιέγκο σπίτι και να μας παρέχουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Προσπαθώ να σέβομαι, αλλά σκότωσε τον πατέρα του γιου μου. Δεν υπήρχαν οικιακές συσκευές στο σπίτι, δεν μπορούσε ούτε να κάνει μπάνιο! Στο δωμάτιο του Ντιέγκο υπήρχε μόνο ένα κομοδίνο, ήταν εξαιρετικά βρώμικο και είχε μια αηδιαστική, αφόρητη μυρωδιά», είπε η Βερόνικα Οχέδα, πρώην σύζυγος του Μαραντόνα.

Οι κατηγορούμενοι φτάνουν τους επτά, είναι όλοι τους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας όπως γιατροί και νοσηλευτές.