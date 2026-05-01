Τα νέα για τον Ολυμπιακό ήταν ευχάριστα μετά τους πρώτους ημιτελικούς του Conference League. Η Σαχτάρ ηττήθηκε με 3-1 από την Κρίσταλ Πάλας και οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ένα καλό δώρο.

Συγκεκριμένα, αν οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καταφέρουν και κατακτήσουν τον φετινό τίτλο του πρωταθλήματος, τότε θα είναι οριστικά στη League Phase του επόμενου Champions League, καθώς είναι η ομάδα με τον καλύτερο συντελεστή στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Η Σαχτάρ ήθελε κατάκτηση του Conference League, αλλά μόνο με νίκες, για να προσπεράσει τους Πειραιώτες και να πάρει αυτή το απευθείας εισιτήριο, αν κατακτούσε και το εγχώριο πρωτάθλημα.

Πλέον το εισιτήριο αυτό είναι μόνο του Ολυμπιακού, εφόσον κατακτήσει τον τίτλο και την φετινή σεζόν.

Οι υπόλοπες θέσεις

Από εκεί και πέρα, αν ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος στο πρωτάθλημα, τότε θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League (League Path, μονοπάτι μη πρωταθλητών).

Όμως, αν η Άστον Βίλα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League και κατακτήσει και το Europa League, τότε οι Πειραιώτες προχωρούν έναν γύρο και θα παίξουν στον 3ο προκριματικό του League Path του Champions League, άρα έχουν εξασφαλίσει την League Phase του Europa League.

Αν ο Ολυμπιακός τερματίσει τρίτος, θα παίξει στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Αλλά μπορεί να βρεθεί και απευθείας στη League Phase της διοργάνωσης.

Αυτό θα γίνει αν η Σαχτάρ πάρει και πρωτάθλημα και Conference, τότε η ομάδα των προκριματικών του καλοκαιριού με τον υψηλότερο συντελεστή παίρνει τη θέση του κατόχου του Conference στη League Phase του Europa League.

Με τα τωρινά δεδομένα αυτή η ομάδα είναι η Μπράγκα, αλλά είναι πολύ πιθανό στο τέλος να είναι οι «ερυθρόλευκοι» με τον υψηλότερο συντελεστή.