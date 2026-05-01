Σκηνές έντασης και βίας εκτυλίχθηκαν έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, όταν τρεις νεαροί που δεν έγιναν δεκτοί στην είσοδο επέστρεψαν λίγο αργότερα οπλισμένοι, τραυματίζοντας τον πορτιέρη και προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., όλα ξεκίνησαν όταν οι τρεις επιχείρησαν να μπουν στο κατάστημα, ωστόσο ο 57χρονος εργαζόμενος στην είσοδο τούς απαγόρευσε την πρόσβαση. Η απόφαση αυτή φαίνεται να πυροδότησε την αντίδρασή τους, καθώς αποχώρησαν και στη συνέχεια επέστρεψαν έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά τους και κρατώντας μαχαίρια και πιστόλια κρότου.

Οι δράστες ακινητοποίησαν τον πορτιέρη υπό την απειλή όπλων και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στον μηρό, ενώ φέρεται να πυροβόλησαν και στον αέρα. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο, όπου διακρίνονται να κινούνται επιθετικά, αλλά και να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση με άτομο του καταστήματος, το οποίο βγήκε έξω κρατώντας μαγκούρα.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν, κινούμενοι αντίθετα στη λεωφόρο Ιωνίας, όπου φέρεται να προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Λίγο αργότερα εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή πεζοί.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τις αστυνομικές δυνάμεις να συλλαμβάνουν έναν 23χρονο, ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Σημειώνεται ότι στην περιοχή βρίσκονταν ήδη αστυνομικοί για άλλο περιστατικό, γεγονός που επέτρεψε την άμεση κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται δύο αδέλφια, ηλικίας 23 και 18 ετών, καθώς και ακόμη ένα άτομο που έχει ταυτοποιηθεί. Οι νεαροί φέρεται να είχαν μεταβεί νωρίτερα σε περιοχή της Μεσσαράς, απ’ όπου προμηθεύτηκαν κουκούλες, μαχαίρια και δύο πιστόλια κρότου πριν επιστρέψουν στο σημείο.

Ο τραυματισμένος πορτιέρης, παρά την αιμορραγία, επιχείρησε να τους ακολουθήσει πεζός, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Το όχημα των δραστών μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για περαιτέρω έρευνα, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.