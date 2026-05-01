«Η κ. Κεραμέως πρέπει πρώτα να απολογηθεί ως υπουργός για την αποτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ρ/σ Real Fm, σχολιάζοντας την κριτική της υπουργού Εργασίας για την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ να ανοίξει ο διάλογος για το 35ωρο και την 4ήμερη εργασία.

Υποστήριξε ότι «τα αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης είναι η καλύτερη τεκμηρίωση της πρωτοβουλίας» του ΠΑΣΟΚ, καθώς «κατάφεραν να είμαστε πρωταθλητές σε ώρες εργασίας στην Ευρώπη και τελευταίοι στην παραγωγικότητα». «Δεν έκαναν καμία μεταρρύθμιση και επέλεξαν συνειδητά ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας φθηνής απασχόλησης. Δεν ενσωμάτωσαν την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ενίσχυσαν την προσβασιμότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό. Καμιά αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Καμία μεταρρύθμιση», ανέφερε.

Επεσήμανε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι καινοφανής, αφού το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία και άλλες χώρες το έχουν θέσει σε εφαρμογή σε σειρά επιχειρήσεων. «Αν το μοντέλο που έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση είναι η Βουλγαρία, -το έχουμε καταλάβει- αλλά ας μας το πει ευθαρσώς», σχολίασε, για να τονίσει πως το ΠΑΣΟΚ δεν είπε ότι αύριο το πρωί όλοι πάνε σε τετραήμερη εργασία. «Λέμε», εξήγησε, «ότι πρώτα αυτό θα αφορά μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων όπου υπάρχουν θέσεις έντασης διανοίας και όχι έντασης εργασίας, και στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε φορολογικά κίνητρα για να αρχίσει η πιλοτική εφαρμογή». «Εμείς θέλουμε τον διάλογο. Η κυβέρνηση δεν θέλει να ξεκινήσει καν ο διάλογος. Είναι τόσο μεγάλη η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία και εμμονή της στο να πάμε σε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φθηνής εργασίας, που δεν θέλει καν να συζητήσει. Στις χώρες που το μοντέλο δοκιμάστηκε, φάνηκε πως η παραγωγικότητα αυξήθηκε και το κράτησαν», υπογράμμισε.

Ανέφερε ακόμη ότι «ο Ν. Ανδρουλάκης έθεσε ένα σχέδιο που λέει: είμαστε τελευταίοι επί ΝΔ στην παραγωγικότητα της εργασίας γιατί είναι μια βαθιά αντι-εκσυγχρονιστική, αντι-μεταρρυθμιστική κυβέρνηση» και ότι «εμείς βάζουμε στόχο να πάμε στο 75% της παραγωγικότητας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο την επόμενη δεκαετία. Και παράλληλα να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην καινοτομία, πραγματικές επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη, νέες τεχνολογίες». «Όσο λοιπόν θα μπορούμε να αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο, θα μπορούμε παράλληλα να βελτιώνουμε το καθεστώς των ωραρίων απασχόλησης. Επιπλέον, έχουμε ήδη εταιρείες που μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα», είπε.

Ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο κόσμος των επιχειρήσεων ζητεί να γίνει ο διάλογος «και η κυβέρνηση ως βασιλικότερη του βασιλέως των πιο σκληρών συμφερόντων λέει “κανένας διάλογος”». Σημείωσε πως η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι «η μείωση των ωρών εργασίας να λειτουργήσει ως εργαλείο αναδιανομής»: «Σε μια αγορά όπου η τεχνολογία αυξάνει την αποδοτικότητα, το ερώτημα δεν είναι αν θα παράγουμε περισσότερο, κάτι που είναι δεδομένο, αλλά πώς θα μοιραστεί αυτό το “περισσότερο”». «Εκτός κι αν υπάρχουν συμφέροντα που εξυπηρετεί η κυβέρνηση και τα οποία θέλουν ό,τι παραπάνω παράγεται να μοιράζεται στα golden boys. Προφανώς, σε αυτό διαφωνούμε», σχολίασε.

Ερωτηθείς για την ένταξη του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, είπε ότι «ο κ. Φαραντούρης είναι ένα παράδειγμα μαχητικότητας στο ευρωκοινοβούλιο, έχει σηκώσει πολύ ψηλά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας καθώς και τα ζητήματα των κόκκινων δάνειων». «Θα μπορούσε -μιας και έως το 2029 θα είναι ευρωβουλευτής- να μην πάρει θέση. Επιλέγει συνειδητά το ΠΑΣΟΚ γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι ο φορέας πολιτικής αλλαγής και μπαίνει μαζί μας στην πολύ μεγάλη μάχη», πρόσθεσε.

Σχετικά με το αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σ. Λιβανό και Φ. Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι «πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχουν ευθύνες για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ» και ότι «θα δούμε λοιπόν σύμφωνα με τη δικογραφία αν οι παρεμβάσεις που αναφέρονται οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα». «Εμείς δεν λέμε ότι είναι ένοχοι ή αθώοι, αλλά θα πρέπει να ερευνηθεί», υπογράμμισε.

Ως προς τις παρακολουθήσεις και τη διάταξη Τζαβέλλα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «το Μονομελές Πλημμελειοδικείο έδειξε ότι 4 ιδιώτες δεν μπορεί από χόμπι, για να περνά η ώρα τους, να ακούν υπουργούς και αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι οι εντολείς». Είπε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «φοβάται να τον διαψεύσει» τον Τ. Ντίλιαν και πως «τον ρωτάμε 40 μέρες “αγοράσατε ή όχι το predator;” και δεν απαντά για κάτι που άπτεται της εθνικής ασφάλειας». «Και επιπλέον θα περιμέναμε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει τον κ. Ντίλιαν για να φέρει αποδείξεις για όσα δηλώνει, και εφόσον διαπίστωνε ότι ψευδόταν, να αρχειοθετούσε. Δεν έγινε όμως αυτό, αλλά αντίθετα την ημέρα που ο συνήγορος του κ. Κουκάκη, ο κ. Κεσσές θα κατέθετε νέες μηνύσεις, ο εισαγγελέας άφησε την υπόθεση στο αρχείο», ανέφερε.