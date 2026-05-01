Ετοιμάζεται ο Αταμάν

Δεύτερη νίκη στη Βαλένθια για τον Παναθηναϊκό, η πρόκριση στο Final Four θεωρείται δεδομένη πλέον και ο Αταμάν ετοιμάζεται να… διασύρει κόσμο. Ο Τούρκος ήταν σίγουρος για την πρόκριση επί των Ισπανών, ήταν σίγουρος βασικά ότι η ομάδα του θα είναι όπως πρέπει όταν πρέπει και απέχει πλέον τρεις εντός έδρας νίκες από την κατάκτηση της Euroleague. Και αν ο Παναθηναϊκός πάρει το 8ο ο Αταμάν θα διασύρει πολλά άτομα, τα οποία κινούνται κοντά στους πράσινους, κοντά στον Γιαννακόπουλο και έπαιξαν βρώμικο παιχνίδι στον προπονητή φέτος.

Θα πάει και ΟΑΚΑ;

Στο ΣΕΦ βρέθηκε χθες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την παρουσία του στο Αλεξάνδρειο και η ερώτηση που προκύπτει είναι η εξής: Θα πάει και στο ΟΑΚΑ να δει κάποιον αγώνα; Χρόνο άλλωστε έχει πολύ στη διάθεσή του, τα παιχνίδια είναι υψηλού επιπέδου, η ατμόσφαιρα επίσης, οπότε γιατί να μην πάει και από εκεί; Στο κάτω-κάτω, στο Final Four του Βερολίνου είχε πει στον Αταμάν πως είναι ο αγαπημένος του προπονητής και πως θα ήθελε να παίξει για αυτόν κάποια στιγμή. Θα πάει λοιπόν από το ΟΑΚΑ ο Greek Freak ή όχι; Και αν όχι, ποιος είναι ο λόγος;

Καμία ανησυχία για Ριμπάλτα

Δεν ανησυχούν στην ΑΕΚ για τα ισπανικά ρεπορτάζ που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Εσπανιόλ για τον Ριμπάλτα. Ο Ισπανός διευθυντής ποδοσφαίρου έχει κερδίσει πολλούς πόντους με τη δουλειά του στους κιτρινόμαυρους, έχει δουλέψει σε διάφορες χώρες αλλά παρακολουθούν πολλοί τα αποτελέσματα της ομάδας του αλλά δεν ενδιαφέρεται για κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ξέρει ότι έχει ακόμη πολλή δουλειά να κάνει στην ΑΕΚ αλλά ακόμη κι αν του έμπαιναν σκέψεις για την Εσπανιόλ, ο Ηλιόπουλος δεν θα τον άφηνε για κανένα λόγο να φύγει. Ούτε ο Νίκολιτς, ο οποίος έχει φτιάξει ένα πολύ δυνατό δίδυμο με τον Ριμπάλτα.

Μπέρδεμα με Κορόνα

Στον Παναθηναϊκό έχουν πάρει την απόφασή τους για τον Ράφα Μπενίτεθ, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη όμως το τι θα γίνει με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Οι φήμες εδώ και καιρό θέλουν τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή να απομακρύνεται, όπως και ο προπονητής, στο πλαίσιο των νέων αλλαγών που θα γίνουν, ο ίδιος όμως κάνει κανονικά επαφές με τους μάνατζερ παικτών που είναι υποψήφιοι μεταγραφικοί στόχοι. Δύο είναι επομένως τα ενδεχόμενα: Ή ο Κορόνα δεν είναι για να φεύγει αλλά θα συνεχίσει κανονικά στη θέση του ή είναι για να φεύγει αλλά δεν του το έχουν πει και έχουν χειριστεί με λάθος τρόπο και αυτό το θέμα στο τριφύλλι.

Υπερβολικές απαιτήσεις για Τσάπρα

Εκνευρισμένοι είναι στον Λεβαδειακό με το θέμα του Τσάπρα γιατί δεν βρίσκουν την πρόταση που θα ήθελαν και είναι αμφίβολο και αν θα τη βρουν. Ο Κομπότης διαρρέει ότι θέλει κοντά στα 2 εκατ. ευρώ, ενδεχομένως και παραπάνω, για τον 24χρονο δεξιό μπακ αλλά αυτά τα λεφτά δεν του τα δίνει ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Τσάπρα, ο οποίος πληρώνει το γεγονός ότι οι τελευταίοι μήνες της σεζόν δεν ήταν καλοί ούτε για τον ίδιο ούτε για την ομάδα του συνολικά. Προφανώς και έδειξε το ταλέντο του φέτος, πράσινοι και ερυθρόλευκοι όμως δεν είναι σίγουροι ότι αξίζει τα λεφτά που ζητάει ο Κομπότης.

Θέλει εξωτερικό ο Καλογερόπουλος

Ματιές στο εξωτερικό ρίχνει ο Καλογερόπουλος, ο μάνατζερ του δηλαδή, καθώς ετοιμάζεται για την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Ο νεαρός αμυντικός ξέρει ότι στους ερυθρόλευκους δεν θα έχει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε, συζήτηση για την ανανέωση του συμβολαίου του δεν έχει γίνει και το ενδιαφέρον που υπάρχει από ελληνικές ομάδες δεν τον συγκινεί αυτή τη στιγμή. Προτιμάει να δοκιμάσει την τύχη του στο εξωτερικό και περιμένει προτάσεις, έχοντας πειστεί πως είναι έτοιμος για αυτό το βήμα.