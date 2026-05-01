Αποκαταστάθηκε ο ακρωτηριασμός στο δάχτυλο του χεριού ενός πεντάχρονου αγοριού, που χειρουργήθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και πήρε εξιτήριο σήμερα το πρωί.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε χθες Πέμπτη, μετά τις 11.00 το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου στο νοσοκομείο, με ακρωτηριασμένη την πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του. Το ατύχημα συνέβη, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Το τραύμα φέρεται να προήλθε από εγκλεισμό του δακτύλου του παιδιού στην πόρτα αίθουσας του νηπιαγωγείου. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οι γονείς του παιδιού. Το αγόρι μεταφέρθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική, όπου έγινε συρραφή του τραύματος, και το πρωί, αποχώρησε μαζί με τους γονείς του από το νοσοκομείο για το σπίτι του.

Το συμβάν σημειώθηκε στην κεντρική είσοδο της σχολικής μονάδας. Την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν, ένας συμμαθητής του 5χρονου φέρεται να έκλεισε την πόρτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά το άτυχο παιδί.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την υποβολή προανακριτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.