Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από νωρίς σήμερα στο οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς οι μετακινήσεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς κορυφώνονται και οι βασικοί άξονες «γεμίζουν» από οχήματα.

Η ροή προς τις Εθνικές Οδούς εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την Αθήνα, έχοντας ξεκινήσει ήδη από το απόγευμα της Πέμπτης. Το κύμα φυγής συνεχίζεται και σήμερα, κυρίως προς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, τόσο με ιδιωτικά οχήματα όσο και με ενισχυμένα δρομολόγια των ΚΤΕΛ.

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται στα διόδια της Ελευσίνας, όπου από τις 9 το πρωί η κίνηση είναι έντονη και παρουσιάζει σταθερή αύξηση όσο περνά η ώρα.

Σε αρκετά σημεία έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές που εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση, τόσο πριν όσο και μετά τα διόδια, καθώς οι λωρίδες κυκλοφορίας περιορίζονται σε τέσσερις, δημιουργώντας επιπλέον συμφόρηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται με αυξημένο ρυθμό, καθώς περίπου 30 αυτοκίνητα ανά λωρίδα περνούν τα διόδια, με τους οδηγούς να αναμένουν για μικρό χρονικό διάστημα πριν συνεχίσουν προς Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.

Η πίεση στο εθνικό δίκτυο εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η έξοδος των εκδρομέων εξελίσσεται σταδιακά και σε διαδοχικά κύματα.