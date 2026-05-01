Στο κυβερνητικό έργο για την στήριξη των εισοδημάτων των εργαζόμενων αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του, με αφορμή την σημερινή ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε αρχικά: «Καλή Πρωτομαγιά. Πριν δούμε αν θα μας το φέρει ο Ακίλας, θα πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια».

«Αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα. Μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και μείωση φόρων για όλους, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Ξεπάγωμα των τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού. Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες. Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες», πρόσθεσε.

Τέλος, όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Και ίσως το πιο σημαντικό: ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε. Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού, αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις, εμείς απαντάμε με το έργο μας».