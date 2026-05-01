Αντιμέτωπο με έναν από τους πιο εφιαλτικούς φόβους για κάθε ναυτικό, βρέθηκε το 18μελές πλήρωμα ενός εμπορικού πλοίου ξένης σημαίας στον κόλπο του Αντεν, καθώς από ένα εναέριο drone, φορέας πυρομαχικού έπεσε στο φουγάρο του πλοίου χωρίς να εκραγεί η εκρηκτική του κεφαλή, και η οποία θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

Στο σημείο που το πλοίο ήταν εν κινήσει εξελίχθηκε μία από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις ομάδα ειδικών της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous για την απομάκρυνση του μη εκραγέντος πυρομαχικού, βάρους περίπου 50 κιλών, που είχε «σφηνώσει» στη δομή του πλοίου μετά την επίθεση με το drone.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Απριλίου, όταν το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) έπληξε το πλοίο, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο φουγάρο.

Το εκρηκτικό φορτίο, αντί να εκραγεί, παρέμεινε στο εσωτερικό του πλοίου, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση: οποιαδήποτε δόνηση ή αύξηση θερμοκρασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκρηξη.

Τρεις ημέρες αργότερα, εξειδικευμένη ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών (EOD) της εταιρείας Diaplous έφτασε στο Ομάν και, με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας, μεταφέρθηκαν στο πλοίο, περίπου 60 ναυτικά μίλια από τις ακτές.

Η επιχείρηση διήρκεσε συνολικά 12 ώρες και πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, σε ύψος και περιορισμένο χώρο μέσα στο φουγάρο, με κίνδυνο φωτιάς ή τοξικών αερίων, με το πλοίο χωρίς πρόωση και με ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης

Οι ειδικοί απομόνωσαν την περιοχή, απομάκρυναν το πλήρωμα σε ασφαλή σημεία και προχώρησαν βήμα-βήμα στην εξουδετέρωση και απομάκρυνση του πυρομαχικού.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης έπαιξε ο συντονισμός με τις Αρχές του Ομάν, αλλά και η πειθαρχία του πληρώματος, που ακολούθησε πιστά τα πρωτόκολλα ασφαλείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.