Ο αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play off της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (1/5).

Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 1-0 και θέλουν να υπερασπιστούν ξανά την έδρα τους και να πλησιάσουν κι άλλο στο Final Four, ενώ οι Ισραηλινοί θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την απουσία του Ταβάρες και να κάνουν το 1-1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αρτούρ Φις Μαδρίτη

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Παπάγου EliteLeague

19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Practise 1 Μηχανοκίνητα

19:00 Mega News Ολυμπιακός-ΑΕΚ Handball Premier τελικοί

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ράιν Νέκαρ – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βίκος Ιωάννινων – Πρωτέας Βούλας Elite League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague Playoffs

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λίβινγκστον – Αμπερντίν Scottish Premiership 2025-26

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Λέτσε Serie A

22:00 Novasports Premier League Λιντς – Μπέρνλι Premier League

22:00 Novasports Start Σαραγόσα – Γρανάδα Β’ Ισπανίας

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Μαγιόρκα La Liga

23:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Sprint Qualifying