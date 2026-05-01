Με προσωπικό ασφαλείας κινούνται σήμερα τα λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στις κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά.

Τα δρομολόγια του ΟΑΣΘ εκτελούνται περιορισμένα, ενώ κανονικά λειτουργούν τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που συνδέει το ΚΤΕΛ με το Αεροδρόμιο, όπως ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή του ο Οργανισμός.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στα δρομολόγια.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ πραγματοποιούν σήμερα 24ωρη απεργία, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει για την ίδια ημέρα η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ).