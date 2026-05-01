Το Thermopylae Forum 2026 ενισχύει το διεθνές του αποτύπωμα με τη συμμετοχή δύο προσωπικοτήτων που υπηρέτησαν σε κορυφαίες θέσεις ευθύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες: των Στρατηγών ε.α. Michael Erik Kurilla και Andrew Poppas.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα από το lamiareport

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, φιλοδοξώντας να αποτελέσει και φέτος σημείο ουσιαστικού διαλόγου, διεθνούς εξωστρέφειας και υψηλού συμβολισμού.

Η παρουσία των δύο Αμερικανών Στρατηγών προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο Forum και αναδεικνύει το διαχρονικό μήνυμα των Θερμοπυλών όχι ως σύμβολο σύγκρουσης, αλλά ως σημείο αναφοράς για την ηγεσία, την ευθύνη, την ανθεκτικότητα και τη δύναμη των αποφάσεων σε κρίσιμες στιγμές.

Ο Michael Erik Kurilla, απόφοιτος του West Point και πρώην Διοικητής της United States Central Command (CENTCOM), διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Στη διάρκεια της διαδρομής του υπηρέτησε σε σημαντικούς σχηματισμούς του Αμερικανικού Στρατού, μεταξύ των οποίων το 75th Ranger Regiment, η 82nd Airborne Division και το XVIII Airborne Corps, αναλαμβάνοντας κρίσιμους ρόλους διοίκησης και στρατηγικού σχεδιασμού.

Ο Andrew Poppas, πρώην Διοικητής της United States Army Forces Command (FORSCOM) και προσωπικότητα της ελληνικής διασποράς, υπηρέτησε επίσης σε κορυφαίες θέσεις ευθύνης, με αντικείμενο την ετοιμότητα, την οργάνωση και τον συντονισμό μεγάλων σχηματισμών του Αμερικανικού Στρατού.

Η συμμετοχή τους στο Thermopylae Forum 2026 ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από αξίες που παραμένουν επίκαιρες: την ευθύνη, τη συνειδητή στάση, την ανθεκτικότητα και τη δύναμη των αποφάσεων σε κρίσιμες στιγμές.

Το Thermopylae Forum 2026 διοργανώνεται με την τιμητική συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας, την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.