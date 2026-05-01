Στο λιμάνι του Αθερινόλακκου στο Λασίθι κατέληξαν οι 175 ακτιβιστές του στόλου Global Sumud Flotilla, οι οποίοι αποβιβάστηκαν έπειτα από την επιχείρηση αναχαίτισης που πραγματοποίησαν ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης.

Οι συμμετέχοντες στην αποστολή – άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, ανάμεσά τους και Έλληνες – μεταφέρθηκαν αρχικά με αρματαγωγό σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι.

Από εκεί, σκάφη του Λιμενικού προχώρησαν στη μεταφορά τους στην ξηρά, όπου τους ανέμεναν λεωφορεία για τη συνέχιση της μετακίνησής τους.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο επόμενος σταθμός είναι το Ηράκλειο, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά, μέχρι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες επαναπατρισμού τους προς τις χώρες προέλευσης.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε ευρεία κλίμακα, με τη συμμετοχή δυνάμεων από ολόκληρη την Κρήτη, και τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών.

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε την Πέμπτη τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν και τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ, με αφορμή την επιχείρηση κατάληψης των σκαφών του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε επικοινωνία και με υπουργούς Εξωτερικών χωρών από τις οποίες προέρχονται τα μέλη της αποστολής, στο πλαίσιο του συντονισμού των ενεργειών για τη διαχείριση της κατάστασης.

Σε ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνεται ότι η Αθήνα ζήτησε από το Ισραήλ την αποχώρηση των σκαφών του από την περιοχή, ενώ τονίζεται πως δόθηκε προτεραιότητα στην ασφαλή μεταφορά και επιστροφή των επιβαινόντων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ:

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».