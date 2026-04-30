Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε περίπου 175 ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» που αναχώρησε αυτόν τον μήνα από τις ευρωπαϊκές ακτές και οι άνθρωποι αυτοί κατευθύνονται πλέον προς το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Tonight, the world is witnessing the export of the Israeli military’s doctrine of engineered abandonment. In a violent raid in international waters, Israeli naval forces have intercepted, boarded, and systematically disabled various boats of the Global Sumud Flotilla.



«Περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 πλοία του στολίσκου των προφυλακτικών (σ.σ.: έτσι αποκαλούν πλέον οι ισραηλινές αρχές τον στολίσκο) βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν με ειρηνικό τρόπο προς το Ισραήλ», ανακοίνωσε το υπουργείο μέσω του X και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το ίδιο, «ακτιβιστές που διασκεδάζουν πάνω σε ισραηλινά πλοία».

Approximately 175 activists from more than 20 boats of the condom flotilla are now making their way peacefully to Israel.



In the video: the activists enjoying themselves aboard Israeli vessels

«Η ιατρική βοήθεια προς τη Γάζα ήταν ναρκωτικά και προφυλακτικά».

This is the "medical aid" found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs

Νωρίτερα οι οργανωτές αυτού του στολίσκου που μεταφέρει φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές οι οποίοι επιδιώκουν να σπάσουν τον αποκλεισμό που επιβάλλει το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, είχαν ανακοινώσει ότι τα πλοία τους περικυκλώθηκαν από ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη ενώ βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης.

📌 TIMELINE – Global Sumud Flotilla near Crete



🗓️ April 29, 2026

📍 Around 58 vessels sail in international waters, hundreds of miles from Gaza



🕘 21:00 GMT – Israeli speedboats, drones approach flotilla

🕤 21:30 GMT – Forces identify themselves, order course change

🕤 21:30… — Anadolu English (@anadoluagency) April 30, 2026

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κάνει λόγο για «πράξη πειρατείας», κατηγορώντας το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.