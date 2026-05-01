Σε μια προσπάθεια να σταλεί μήνυμα για την αναβάθμιση της εικόνας των αστικών συγκοινωνιών, κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, προχώρησε σε νυχτερινή παρέμβαση καθαρισμού σε σταθμό του ΗΣΑΠ, με τον αρμόδιο υπουργό να δίνει το «παρών» επί τόπου.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, βρέθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Ταύρο, συμμετέχοντας σε δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου «Καθαρή Γραμμή».

Ο υπουργός δεν έμεινε σε ρόλο παρατηρητή, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία, φορώντας γάντια και χρησιμοποιώντας βούρτσα για την απομάκρυνση γκράφιτι και συνθημάτων από τις επιφάνειες του σταθμού. Μάλιστα, σε μια χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του σχολίασε «την αναρχία λίγο να σβήσουμε».

Η παρουσία του είχε σαφώς πρακτικό χαρακτήρα, καθώς συνδυάστηκε με ουσιαστική συμμετοχή στις εργασίες, επιχειρώντας να αναδείξει την εφαρμογή του σχεδίου στην πράξη και όχι μόνο σε επίπεδο εξαγγελιών.

Το πρόγραμμα «Καθαρή Γραμμή», που βρίσκεται σε εξέλιξη από το φθινόπωρο του 2025, περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις καθαρισμού, αφαίρεση γκράφιτι και εργασίες συντήρησης τόσο σε σταθμούς όσο και σε συρμούς του ΗΣΑΠ, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της εικόνας του δικτύου.

Στη συγκεκριμένη δράση συμμετείχαν επίσης στελέχη των συγκοινωνιακών οργανισμών, μεταξύ των οποίων και οι επικεφαλής του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των επιβατών και της λειτουργικότητας των μέσων σταθερής τροχιάς.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι «λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο πιάσαμε ρολά και τα σαρώσαμε όλα», προσθέτοντας πως «με το σχέδιο “Καθαρή Γραμμή” αλλάζουμε τον Ηλεκτρικό. Καθαροί σταθμοί, καθαροί συρμοί».

Η παρέμβαση στον σταθμό του Ταύρου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που εξελίσσεται σταδιακά σε διάφορα σημεία του δικτύου, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και της ποιότητας των υπηρεσιών του ΗΣΑΠ.