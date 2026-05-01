Απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα με αφορμή την Εργατική Πρωτομαγιά, με τη συμμετοχή εργαζομένων από πολλούς κλάδους. Συγκεντρώσεις και πορείες σημειώθηκαν σε μεγάλες πόλεις, όπως η Λάρισα, η Ρόδος, η Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης.

Στη Λάρισα η Εργατική Πρωτομαγιά τιμήθηκε με συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις μνήμης, με τη συμμετοχή εργαζομένων, σωματείων και φορέων της πόλης.

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας πραγματοποιήθηκε στις 10:30 το πρωί στην κεντρική πλατεία, ενώ είχε προηγηθεί στις 9:30 σύντομη εκδήλωση και κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Τάκη Γαργαλιάνου. Στο κάλεσμά του, το Εργατικό Κέντρο ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των αγώνων απέναντι στις δυσκολίες και την ακρίβεια, καλώντας σε κοινή δράση εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους, φοιτητές, μαθητές και αγρότες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους πρόσφατους αγώνες της αγροτιάς, επισημαίνοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και του συντονισμού, με στόχο -όπως τονίστηκε- «την ανάδειξη των λαϊκών αναγκών απέναντι στις πολιτικές που ευνοούν τα κέρδη των λίγων».

Παράλληλα, από τους ομιλητές υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει αγώνας ενάντια στους πολέμους, αλλά και για ένα ευρύτερο πανελλαδικό μέτωπο διεκδίκησης, με ενίσχυση των κινητοποιήσεων σε χώρους δουλειάς και γειτονιές.

Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία κατέληξε έξω από την Γενική Επιθεώρηση Στρατού (ΓΕΠΣ) και το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο, όπου οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συμμετοχή της χώρας σε πολεμικές επιχειρήσεις, συνδέοντας τα αιτήματα για εργασία και αξιοπρεπή διαβίωση με την πάλη για ειρήνη.

Νωρίτερα, στις 10:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε και η συγκέντρωση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Λάρισας στο μνημείο της πλατείας Ρήγα Φεραίου, όπου σωματεία και φορείς κατέθεσαν στεφάνια τιμώντας τους αγώνες της εργατικής τάξης.

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ έκανε λόγο για μια «οδυνηρή πραγματικότητα» για τους εργαζόμενους, με χαμηλούς μισθούς, αυξημένο κόστος ζωής και διεύρυνση των ανισοτήτων, τονίζοντας ότι η ανάγκη για συλλογική δράση και αγώνα καθίσταται πιο επιτακτική.

Στη Ρόδο, από σήμερα το πρωί πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις μνήμης και αγώνα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, με την συμμετοχή εργαζομένων, συνταξιούχων και εκπροσώπων φορέων του νησιού.

Η πλειοψηφία και τα περισσότερα σωματεία του Εργατικού Κέντρου (ΕΚ) πραγματοποίησαν συγκέντρωση και συμβολική εκδήλωση στο κέντρο της πόλης τιμώντας και την ημέρα αλλά και διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το ΠΑΜΕ και ο σύλλογος ιδιωτικών υπαλλήλων πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το κτιριακό συγκρότημα του Εργατικού Κέντρου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΕΚ Ρόδου, Παναγιώτης Εγγλέζος, σημείωσε ότι ο αγώνας για την κατάκτηση των εργασιακών δικαιωμάτων είναι διαρκής και ότι κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει. «Η φετινή Πρωτομαγιά, είναι ημέρα ευθύνης και συνέχειας των αγώνων», σημείωσε.

Αντίστοιχα, το σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων, με κεντρικό σύνθημα «Οι ανάγκες των εργαζομένων μπροστά – Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε και τα σπασμένα των πολέμων τους», πραγματοποίησε αντίστοιχη εκδήλωση με την συμμετοχή εργαζομένων και συνταξιούχων.

Σε μήνυμά του ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «τίποτα στέρεο δεν χτίζεται χωρίς κοινωνική συνοχή και εργασιακή ειρήνη. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υγιή κοινωνία και μια οικονομία που ωφελεί, χωρίς αποκλεισμούς. Κάθε εποχή φέρνει τις δικές της προκλήσεις. Οι μάχες αλλάζουν μορφή, όμως δεν σταματούν ποτέ. Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, οφείλουμε να θυμόμαστε πως καμία τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη ψυχή και τον κόπο. Το μέλλον είναι και θα παραμείνει ο άνθρωπος.

Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, επίσης τονίζει στο μήνυμά του, ότι «η Πρωτομαγιά μάς θυμίζει ότι τίποτα δεν χαρίζεται αν δεν το διεκδικήσουμε και ότι η στήριξη των εργαζομένων κάθε μέρα σε κάθε θέση, σε κάθε τομέα, σε κάθε επιχείρηση, στον τουρισμό μας, αλλά και μέσα στον δήμο είναι προτεραιότητα. Είναι η δέσμευσή μου ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για καλύτερες συνθήκες και ίσες ευκαιρίες για όλους. Η κοινωνική συνοχή χτίζεται κάθε μέρα, με σεβασμό στον κόπο του άλλου. Ξέρω καλά πως χωρίς αγώνα δεν υπάρχει δικαιοσύνη και χωρίς δικαιοσύνη δεν πάμε πουθενά. Ο δήμος μας είναι και θα παραμείνει η δική σας φωνή. Σήμερα τιμούμε τον κόπο σας, τιμούμε την προσπάθεια κάθε εργαζόμενου που κρατάει τη Ρόδο μας όρθια».

Στην Πάτρα, με συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης της Πάτρας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, τιμήθηκε φέτος η Εργατική Πρωτομαγιά.

Στην συγκέντρωση που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο συμμετείχαν εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, φοιτητικές οργανώσεις, κόμματα, φορείς, συλλογικότητες κ.ά.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας, «τιμάμε την Εργατική Πρωτομαγιά και δυναμώνουμε τον αγώνα της τάξης μας για υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, επτάωρο, πενθήμερο, 35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, και κατάργηση του ΕΦΚ στα καύσιμα».

Στην συγκέντρωση συμμετείχε επίσης και η δημοτική αρχή, με επικεφαλής τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη.

Μετά τις ομιλίες εκπροσώπων του εργατικού κέντρου και σωματείων ακολούθησε πορεία, η οποία κατέληξε στην πλατεία, Ψηλών Αλωνίων.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο για τους νεκρούς της εργατικής τάξης, που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τίμησαν φορείς, σωματεία και εργαζόμενοι, την Εργατική Πρωτομαγιά.

Με σύνθημα ότι απαιτούνται αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας αλλά και μέτρα για την ακρίβεια, οι παρευρισκόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΕΚΗ και της ΑΔΕΔΥ, τιμώντας όπως τόνισαν τους αγώνες της εργατικής τάξης. Επίσης στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην οποία συμμετείχαν συνδικαλιστικά σωματεία και συνδικάτα, σύλλογοι , επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς όπως και συλλογικότητες. Αμέσως μετά τη συγκέντρωση, πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.