Ήταν το μακρινό 2019, όταν ο Ταγίπ Ερντογάν αντάλλαξε βαρύτατους χαρακτηρισμούς με τον Εμανουέλ Μακρόν που έμειναν χαραγμένοι στη μνήμη των διπλωματικών συντακτών.

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε σπεύσει να απαντήσει σε σχόλια του Γάλλου ομολόγου του για το ΝΑΤΟ ότι αυτά αντανακλούσαν μια «άρρωστη και ρηχή» κατανόηση και πως ο Γάλλος πρόεδρος θα πρέπει «να πάει να κοιτάξει τον δικό του εγκεφαλικό θάνατο».

Σε ομιλία του τότε από την Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν σχολίασε μια παρατήρηση που είχε κάνει ο Μακρόν λέγοντας πως το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε κατάσταση «εγκεφαλικού θανάτου».

«Απευθύνομαι από την Τουρκία στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και θα το ξαναπώ στο ΝΑΤΟ. Πήγαινε πρώτα να κοιτάξεις τον δικό σου εγκεφαλικό θάνατο», είπε.

«Αυτές οι δηλώσεις δεν ταιριάζουν παρά σε αυτούς του είδους σου που είναι σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου», επέμεινε ο Τούρκος πρόεδρος στην ομιλία του. Ο Μακρόν είχε σχολιάσει και την επίθεση που είχε εξαπολύσει η Τουρκία στη Συρία εναντίον κουρδικής πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από τις δυτικές χώρες. «Κανένας δεν σου δίνει προσοχή. Έχεις ακόμα μια πλευρά ερασιτέχνη, άρχισε κάνοντας κάτι γι’ αυτό», είπε ο Ερντογάν απευθυνόμενος στον Μακρόν. «Όταν είναι να κομπάσεις, ξέρεις πολύ καλά να το κάνεις. Αλλά όταν είναι να δώσεις στο ΝΑΤΟ τα χρήματα που του οφείλεις, αυτό είναι κάτι άλλο».

«Είναι τόσο άπειρος! Δεν ξέρει τι είναι ο αντιτρομοκρατικός αγώνας, γι’ αυτό τα κίτρινα γιλέκα έχουν κυριεύσει τη Γαλλία», είπε ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος. «Χειρονομήστε όσο θέλετε, στο τέλος θα αναγνωρίσετε την ορθότητα του αγώνα μας εναντίον της τρομοκρατίας». Ο πρέσβης της Τουρκίας στη Γαλλία κλήθηκε τότε στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών για να δώσει εξηγήσεις.

«Να είμαστε σαφείς, στις τελευταίες υπερβολές του Τούρκου προέδρου, δεν υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν προσβολές», αντέδρασε η γαλλική προεδρία. «Αναμένουμε ο πρόεδρος Ερντογάν να δώσει διευκρινίσεις. Ο πρεσβευτής θα κληθεί στο υπουργείο για να δώσει εξηγήσεις», υπογράμμισε ο Γάλλος αξιωματούχος. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Ερντογάν. Είχαν προηγηθεί τότε και ανάλογες προσβλητικές δηλώσεις και από τον τότε υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου που απέρριψε τις επικρίσεις του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για την επίθεση της Άγκυρας στη Συρία κατά της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG, λέγοντας ότι ο Γάλλος ηγέτης είναι σπόνσορας της τρομοκρατίας.

«Αυτός είναι ήδη ο σπόνσορας της τρομοκρατικής οργάνωσης και τους φιλοξενεί αυτούς σε σταθερή βάση στο Ελιζέ. Αν λέει ότι ο σύμμαχός του είναι η τρομοκρατική οργάνωση, τότε δεν υπάρχει πράγματι τίποτε περισσότερο να πω», είχε πει ο Τσαβούσογλου στους δημοσιογράφους στο κοινοβούλιο.

Έκτοτε οι σχέσεις δεν εξομαλύνθηκαν ποτέ πλήρως και ακολούθησαν απλώς τηλεφωνικές επικοινωνίες για θέματα επικαιρότητας μεταξύ των δύο προέδρων. Και τώρα η Άγκυρα δεν κρύβει την ενόχλησή της για τη σχέση του Μακρόν με την Ελλάδα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο τουρκικής απειλής, ο Μακρόν δήλωσε επί ελληνικού εδάφους: «Θα είμαστε εδώ. Δείτε τι κάναμε εκείνο το δύσκολο καλοκαίρι, το 2021. Δείτε τι κάναμε μερικούς μήνες πριν στην Κύπρο. Αυτό είναι ο ορισμός της φιλίας. Η περίφημη συμμαχία στην οποία αναφερθήκατε – Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Εάν η κυριαρχία της Ελλάδας απειληθεί, να ξέρετε ότι θα είμαστε εδώ» κατέληξε. Μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας έφτασαν στο σημείο να κάνουν εκκλήσεις μέσω δημοσιευμάτων για εμπάργκο στα γαλλικά προϊόντα λόγω της υποστήριξης του Εμανουέλ Μακρόν στη χώρα μας.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Οζάι Σεντίρ, διευθυντής της εφημερίδας Milliyet, κάλεσε τους Τούρκους πολίτες να περιορίσουν και τις επισκέψεις τους στη Γαλλία. Και το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επέκρινε ειδικά τη Γαλλία, επισημαίνοντας ότι δηλώσεις που βασίζονται σε «διάφορα σενάρια» αυξάνουν την ένταση και ενδέχεται να πλήξουν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συνεργασία ή συμμαχία που θα επιχειρήσει να στραφεί κατά της Τουρκίας «δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας», ενώ προστίθεται πως, σε ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας «κερδισμένοι θα είναι όσοι επιλέξουν τη συνεργασία με την Τουρκία και όχι την αντιπαράθεση». Ο Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν πάντως στις αρχές Ιουλίου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα.